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Вакцинация

Вакцины вводят бесплатно: в Украине уровень детских прививок ниже необходимого

7 апреля 2023, 13:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинация
Источник: Depositphotos

В Украине уровень профилактических прививок против десяти инфекционных заболеваний, предусмотренный Национальным календарем, ниже необходимого, хотя их можно получить бесплатно у семейного врача или педиатра.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уровень охвата стандартными прививками ниже рекомендованных ВОЗ, — говорится в сообщении.

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По итогам двух месяцев 2023 года:

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  • прививки против туберкулеза (БЦЖ) прошли 13,2% (от годового плана) детей;
  • одну дозу прививки против кори, паротита, краснухи (КПК) – 15,6%;
  • три дозы против полиомиелита – 15,2%.

По информации Минздрава, необходимый показатель по итогам двух месяцев текущего года должен составлять не менее 17% годового плана.

— Вакцины против этих и других заболеваний, внесенные в Национальный календарь, в Украине есть. Все они качественные и безопасные. Поэтому призываем родителей проверить вакцинальный статус своих детей и наверстать пропущенные прививки, — призывают в ведомстве.

Ребенок может получить профилактические прививки в учреждении здравоохранения, имеющем договор с Национальной службой здоровья Украины, без декларации о медицинском обслуживании.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация МОЗ Украины статистика
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