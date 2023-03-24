Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение, как подтвердить свою вакцинацию и прививки ребенка, если данных об этом не оказалось электронной системе здравоохранения.

По информации Минздрава, эти записи могут быть в:

истории развития ребенка (форма №112/о);

карте профилактических прививок (форма №063/о);

медицинской карте амбулаторного больного (форма №025/о);

электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

международном свидетельстве о вакцинации;

справке о проведенных прививках;

других медицинских документах, содержащих сведения о проведенных прививках.

— Позвоните в медучреждение, где у вас была подписана декларация, и попросите поискать эти документы, составить на их основе справку о прививках и выслать вам, — советуют в ведомстве.

Если вам не удастся документально подтвердить проведенные прививки, будет считаться, что вы их не делали. Вакцинацию придется начинать сначала. Это абсолютно безопасно и является стандартной практикой во всем мире.

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Если вы находитесь за границей, то вакцинироваться необходимо в соответствии с календарем прививок страны пребывания.