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Если нет данных в электронном реестре: как подтвердить свою вакцинацию и прививки ребенка

24 марта 2023, 10:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение, как подтвердить свою вакцинацию и прививки ребенка, если данных об этом не оказалось электронной системе здравоохранения.

По информации Минздрава, эти записи могут быть в:

  • истории развития ребенка (форма №112/о);
  • карте профилактических прививок (форма №063/о);
  • медицинской карте амбулаторного больного (форма №025/о);
  • электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
  • международном свидетельстве о вакцинации;
  • справке о проведенных прививках;
  • других медицинских документах, содержащих сведения о проведенных прививках.
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— Позвоните в медучреждение, где у вас была подписана декларация, и попросите поискать эти документы, составить на их основе справку о прививках и выслать вам, — советуют в ведомстве.

Если вам не удастся документально подтвердить проведенные прививки, будет считаться, что вы их не делали. Вакцинацию придется начинать сначала. Это абсолютно безопасно и является стандартной практикой во всем мире.

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Если вы находитесь за границей, то вакцинироваться необходимо в соответствии с календарем прививок страны пребывания.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация МОЗ Украины Советы Прививка
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