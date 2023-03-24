Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення, як підтвердити свою вакцинацію та щеплення дитини, якщо даних про це не виявилося в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
За інформацією МОЗ, записи про це можуть бути в:
- історії розвитку дитини (форма №112/о);
- карті профілактичних щеплень (форма №063/о);
- медичній карті амбулаторного хворого (форма №025/о);
- електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- міжнародному свідоцтві про вакцинацію;
- довідці про проведені щеплення;
- інших медичних документах, що містять відомості про проведені щеплення.
– Зателефонуйте в медзаклад, де у вас була підписана декларація, і попросіть пошукати ці документи, скласти на їхній основі довідку про щеплення і вислати вам, – радять у відомстві.
Якщо вам не вдасться документально підтвердити проведені щеплення, буде вважатися, що ви їх не робили. Вакцинацію доведеться починати спочатку. Це абсолютно безпечно і є стандартною практикою у всьому світі.
Якщо ви перебуваєте за кордоном, то вакцинуватися необхідно відповідно до календаря щеплень країни, в якій ви перебуваєте.