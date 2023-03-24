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Якщо немає даних в електронному реєстрі: як підтвердити свою вакцинацію та щеплення дитини

24 Березня 2023, 10:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення, як підтвердити свою вакцинацію та щеплення дитини, якщо даних про це не виявилося в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

За інформацією МОЗ, записи про це можуть бути в:

  • історії розвитку дитини (форма №112/о);
  • карті профілактичних щеплень (форма №063/о);
  • медичній карті амбулаторного хворого (форма №025/о);
  • електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • міжнародному свідоцтві про вакцинацію;
  • довідці про проведені щеплення;
  • інших медичних документах, що містять відомості про проведені щеплення.
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– Зателефонуйте в медзаклад, де у вас була підписана декларація, і попросіть пошукати ці документи, скласти на їхній основі довідку про щеплення і вислати вам, – радять у відомстві.

Зараз дивляться

Якщо вам не вдасться документально підтвердити проведені щеплення, буде вважатися, що ви їх не робили. Вакцинацію доведеться починати спочатку. Це абсолютно безпечно і є стандартною практикою у всьому світі.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то вакцинуватися необхідно відповідно до календаря щеплень країни, в якій ви перебуваєте.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація МОЗ України Поради Щеплення
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