Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення, як підтвердити свою вакцинацію та щеплення дитини, якщо даних про це не виявилося в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

За інформацією МОЗ, записи про це можуть бути в:

історії розвитку дитини (форма №112/о);

карті профілактичних щеплень (форма №063/о);

медичній карті амбулаторного хворого (форма №025/о);

електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

міжнародному свідоцтві про вакцинацію;

довідці про проведені щеплення;

інших медичних документах, що містять відомості про проведені щеплення.

– Зателефонуйте в медзаклад, де у вас була підписана декларація, і попросіть пошукати ці документи, скласти на їхній основі довідку про щеплення і вислати вам, – радять у відомстві.

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Якщо вам не вдасться документально підтвердити проведені щеплення, буде вважатися, що ви їх не робили. Вакцинацію доведеться починати спочатку. Це абсолютно безпечно і є стандартною практикою у всьому світі.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то вакцинуватися необхідно відповідно до календаря щеплень країни, в якій ви перебуваєте.