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Доплачувати не потрібно: у МОЗ розповіли, які Доступні ліки повністю безкоштовні

6 Березня 2023, 13:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, які препарати за програмою Доступні ліки повністю безкоштовні, тобто за них не потрібно доплачувати.

– На сьогодні програма Доступні ліки охоплює 405 препаратів і ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Якщо ви хочете дізнатися, які з них повністю безкоштовні, на сайті МОЗ розміщено актуальний реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

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У таблиці можна побачити:

  • назву діючої речовини (міжнародна непатентована назва) та торгова назва лікарського засобу (стовпці №2 та №3);
  • форму випуску і дозування (стовпці №4 і №5);
  • кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець №6);
  • назва та країна виробника ліків (стовпець №8);
  • суму доплати за упаковку (стовпець №16) та іншу інформацію.

Саме в останньому стовпці, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна бачити всі повністю безкоштовні Доступні ліки.

Якщо ваша мета обрати повністю безкоштовний лікарський засіб за електронним рецептом, то потрібно у завантаженому списку ліків у стовпці №2 знайти необхідну міжнародну непатентовану назву, у стовпці №5 – потрібне дозування, а у стовпці №16 – усі клітинки із сумою доплати у 0,00 грн.

У МОЗ також нагадали, що в програму реімбурсації (відшкодування) вже додано імуносупресанти.

Джерело
МОЗ
Теги
Доступні ліки МОЗ України Ціни на ліки
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