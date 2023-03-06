Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, какие препараты по программе Доступні ліки полностью бесплатны, то есть за них не нужно доплачивать.

– На сегодняшний день программа Доступні ліки охватывает 405 препаратов и еще 72 препарата инсулина и 9 комбинированных лекарственных средств, – говорится в сообщении Минздрава.

Если вы хотите узнать, какие из них полностью бесплатны, на сайте Минздрава размещен актуальный реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.

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В таблице можно увидеть:

название действующего вещества (международное непатентованное название) и торговое название лекарственного средства (столбцы №2 и №3);

форму выпуска и дозировки (столбцы №4 и №5);

количество единиц лекарственного средства в одной потребительской упаковке (столбец №6);

название и страну производителя лекарств (столбец №8);

сумму доплаты за упаковку (столбец №16) и другую информацию.

Именно в последнем столбце, где содержится информация о сумме доплаты за упаковку, можно видеть все полностью бесплатные Доступні ліки.

Если ваша цель выбрать полностью бесплатное лекарственное средство по электронному рецепту, то нужно в загруженном списке лекарств в столбце №2 найти необходимое международное непатентованное название, в столбце №5 – нужную дозировку, а в столбце №16 – все ячейки с суммой доплаты в 0,00 грн.

В Минздраве также напомнили, что в программу реимбурсации (возмещения) уже добавлены иммуносупрессанты.