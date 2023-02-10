По программе реимбурсации Доступные лекарства можно получить препараты, назначаемые при несахарном диабете. В список входят четыре торговых названия десмопрессина. Лекарство можно получить бесплатно или с частичной доплатой.
Чтобы начать получать лекарства по программе, нужно обратиться к эндокринологу. Врач:
- создаст план лечения
- определит дозировку препарата
- внесет его в Электронную систему здравоохранения
- выпишет первый электронный рецепт на Доступные лекарства.
Обращаем внимание, что во время войны врач может выписать как электронный так и бумажный рецепт – он так же действителен в аптеке.
С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке Доступные лекарства.
Рецепт действителен 30 дней с даты выписки.
После предоставления рецепта аптекарь предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить.
Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.
За вторым и последующими рецептами можно обращаться к семейному врачу, который выпишет рецепт на основе плана лечения, созданного эндокринологом.
Вынужденные переселенцы могут обращаться к любому врачу первички – декларация необязательна.
Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:
- через дашборд на сайте НСО: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. На 2-й странице в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
- позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
- через чат-бот Спроси Грица https://t.me/SpytaiGrytsia_bot
Источник: НСЗУ