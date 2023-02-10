По программе реимбурсации Доступные лекарства можно получить препараты, назначаемые при несахарном диабете. В список входят четыре торговых названия десмопрессина. Лекарство можно получить бесплатно или с частичной доплатой.

Чтобы начать получать лекарства по программе, нужно обратиться к эндокринологу. Врач:

создаст план лечения

определит дозировку препарата

внесет его в Электронную систему здравоохранения

выпишет первый электронный рецепт на Доступные лекарства.

Обращаем внимание, что во время войны врач может выписать как электронный так и бумажный рецепт – он так же действителен в аптеке.

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С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке Доступные лекарства.

Рецепт действителен 30 дней с даты выписки.

После предоставления рецепта аптекарь предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить.

Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.

За вторым и последующими рецептами можно обращаться к семейному врачу, который выпишет рецепт на основе плана лечения, созданного эндокринологом.

Вынужденные переселенцы могут обращаться к любому врачу первички – декларация необязательна.

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:

через дашборд на сайте НСО: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. На 2-й странице в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

через чат-бот Спроси Грица https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Источник: НСЗУ