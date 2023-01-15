Для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов, в программу Доступні ліки включен 231 препарат.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сейчас смотрят

В ведомстве также напомнили, что нужно для того, чтобы начать получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой:

обратиться к врачу первичной медицинской помощи. На время военного положения можно обращаться к любому семейного врача, терапевта или педиатра в больницах, имеющих договор с НСЗУ, декларация для этого не обязательна;

врач выпишет электронный или бумажный рецепт на основании обследований и диагноза и укажет международное непатентованное название препарата (МНН);

с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Узнать такую аптеку можно по наклейке Доступні ліки. Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки;

покажите рецепт работнику аптеки. Он предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество, и проинформирует, какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.

Важно! Стоимость лекарств аптеке возместит НСЗУ.