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Для профилактики инфарктов и инсультов в Доступні ліки включен 231 препарат — как получить лекарства

15 января 2023, 13:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов, в программу Доступні ліки включен 231 препарат.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве также напомнили, что нужно для того, чтобы начать получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой:

  • обратиться к врачу первичной медицинской помощи. На время военного положения можно обращаться к любому семейного врача, терапевта или педиатра в больницах, имеющих договор с НСЗУ, декларация для этого не обязательна;
  • врач выпишет электронный или бумажный рецепт на основании обследований и диагноза и укажет международное непатентованное название препарата (МНН);
  • с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Узнать такую аптеку можно по наклейке Доступні ліки. Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки;
  • покажите рецепт работнику аптеки. Он предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество, и проинформирует, какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.

Важно! Стоимость лекарств аптеке возместит НСЗУ.

Источник
Минздрав
Теги
Інсульт Інфаркт Доступні ліки МОЗ Украины Советы
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