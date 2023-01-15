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Для профілактики інфарктів та інсультів у Доступні ліки включений 231 препарат – як отримати ліки

15 Січня 2023, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, в тому числі для профілактики інфарктів та інсультів, в програму Доступні ліки включений 231 препарат.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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У відомстві також нагадали, що потрібно для того, щоб почати отримувати ліки безкоштовно або з частковою доплатою:

  • звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. На час воєнного стану можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, декларація для цього не обов’язкова;
  • лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень і діагнозу і вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН);
  • з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Дізнатися таку аптеку можна по наклейці Доступні ліки. Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписки;
  • покажіть рецепт працівнику аптеки. Він запропонує наявні препарати, що містять потрібну діючу речовину, і проінформує, який препарат повністю безкоштовний, а за який потрібно доплатити.

Важливо! Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт Інфаркт Доступні ліки МОЗ України Поради
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