Вчені з Медичного коледжу Джорджії в університеті Огасти знайшли нові докази того, що ліки від артеріального тиску, яким вже 50 років, можуть знайти нове застосування як лікування для пом’якшення симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Повідомляється, що йдеться про клонідин, який зазвичай використовується як ліки від високого кров’яного тиску та для лікування СДУГ.

Зазначається, що отримані результати наукового дослідження, припускають, що клонідин може забезпечити негайне лікування значної кількості людей, які перенесли поточну пандемію з ПТСР, а також від таких причин, як війни та інші види насильства.

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– Великомасштабні клінічні випробування клонідину при посттравматичному стресовому розладі виправдані, – пишуть вчені.

У своїх дослідженнях, які імітували те, як відбувається ПТСР, мишей піддавали легкому шоку, потім лікували клонідином відразу після того, як їх повернули туди, де вони отримали шок.

Відзначається, що у мишей, які отримували клонідин, була значно знижена реакція, така як завмирання на місці, в порівнянні з родичами, які не отримали ліки.

За словами вчених, їхня основна мета полягає не в тому, щоб стерти спогади, наприклад, про військовий час, а в тому, щоб зменшити їхній руйнівний ефект в житті солдата.