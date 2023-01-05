Ученые из Медицинского колледжа Джорджии в Университете Огасты нашли новые доказательства того, что лекарство от кровяного давления, которому уже 50 лет, может найти новое применение в качестве лечения для смягчения симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Сообщается, что речь идет о клонидине, который обычно используется в качестве лекарства от высокого кровяного давления и для лечения СДВГ.

Отмечается, что полученные результаты научного исследования, предполагают, что клонидин может обеспечить немедленное лечение значительного числа людей, перенесших текущую пандемию с ПТСР, а также от таких причин, как войны и другие виды насилия.

Сейчас смотрят

— Крупномасштабные клинические испытания клонидина при посттравматическом стрессовом расстройстве оправданы, — пишут ученые.

В своих исследованиях, которые имитировали то, как происходит ПТСР, мышей подвергали легкому шоку, затем лечили клонидином сразу после того, как их возвращали в то место, где они получили шок.

Отмечается, что у мышей, получавших клонидин, была значительно сниженная реакция, такая как замирание на месте, по сравнению с не получившими лекарство сородичами.

По словам ученых, их основная цель состоит не в том, чтобы стереть воспоминания, к примеру, о военном времени, а в том, чтобы уменьшить их разрушительный эффект в жизни солдата.