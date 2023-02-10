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Доступні ліки: як отримати безоплатно препарати для лікування нецукрового діабету

10 Лютого 2023, 16:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

За програмою реімбурсації Доступні ліки можна отримати препарати, що призначаються при нецукровому діабеті. До переліку входять чотири торгові назви десмопресину. Ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.

Щоб почати отримувати ліки за програмою потрібно звернутися до ендокринолога. Лікар:

  • створить план лікування
  • визначить дозування препарату
  • внесе його в Електронну систему охорони здоров’я
  • випише перший електронний рецепт на Доступні ліки.

Звертаємо увагу, що на час війни лікар може виписати як електронний так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці.

Зараз дивляться

З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головне, щоб аптека мала договір з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою Доступні ліки.

Рецепт дійсний 30 днів з дати виписування.

Після надання рецепта аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

За другим і подальшими рецептами можна звертатися до сімейного лікаря, який  випише рецепт на основі плану лікування, створеного ендокринологом.

Вимушені переселенці можуть звертатися до будь-якого лікаря первинки – декларація необов’язкова.

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Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

  • через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.
  • зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
  • через чат-бот Спитай Гриця https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Джерело: НСЗУ

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