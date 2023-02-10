За програмою реімбурсації Доступні ліки можна отримати препарати, що призначаються при нецукровому діабеті. До переліку входять чотири торгові назви десмопресину. Ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.

Щоб почати отримувати ліки за програмою потрібно звернутися до ендокринолога. Лікар:

створить план лікування

визначить дозування препарату

внесе його в Електронну систему охорони здоров’я

випише перший електронний рецепт на Доступні ліки.

Звертаємо увагу, що на час війни лікар може виписати як електронний так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці.

Зараз дивляться

З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головне, щоб аптека мала договір з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою Доступні ліки.

Рецепт дійсний 30 днів з дати виписування.

Після надання рецепта аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

За другим і подальшими рецептами можна звертатися до сімейного лікаря, який випише рецепт на основі плану лікування, створеного ендокринологом.

Вимушені переселенці можуть звертатися до будь-якого лікаря первинки – декларація необов’язкова.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

через чат-бот Спитай Гриця https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Джерело: НСЗУ