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Ліки від епілепсії: як отримати безоплатні препарати

13 Лютого 2023, 14:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

Епілепсія — це неврологічне захворювання,  яке неможливо вилікувати, але за умови регулярного вживання ліків епілептичні напади можна стримувати.

Програма реімбурсації Доступні ліки включає препарати для лікування епілепсії. Пацієнти можуть отримати їх  безоплатно або з частковою доплатою в аптеках. Наразі у програму входить 64 торговельні назви препаратів при розладах психіки, поведінки та епілепсії.

Перелік препаратів можна подивитись тут: https://cutt.ly/r3g00am

Зараз дивляться

Як отримати безоплатну медичну допомогу та Доступні ліки пацієнтам з епілепсією:

Призначити лікування при епілепсії може лікар-невролог, лікар-невролог дитячий або лікар-психіатр, лікар-психіатр дитячий.

– Для візиту до психіатра направлення не потрібне. Оберіть медзаклад, який має договір із НСЗУ та запишіться до лікаря-спеціаліста.

До невролога електронне направлення потрібне. Його може виписати сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація.

Вимушені переселенці можуть без декларації звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги.

Як знайти лікаря

  • На дашборді Укладені договори… (https://bit.ly/3ESADsd) оберіть область або населений пункт, де бажаєте отримати медичну допомогу.
  • В полі Група послуг введіть медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Дашборд покаже всі доступні медзаклади, де можна отримати допомогу, а також контакти.
  • Зателефонуйте та уточніть, чи є в закладі потрібний вам лікар та запишіться на прийом.
  • Або подзвоніть на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже найближчий медзаклад та його контакти .

Лікар-спеціаліст безоплатно проведе усі необхідні обстеження для встановлення діагнозу Епілепсія.

Складен план лікування і внесе його в електронну систему охорони здоров’я. І на підставі плану випише рецепт на Доступні ліки.

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт.

Доступні ліки за рецептом можна отримати в найближчій аптеці, яка бере участь у програмі.

Перелік аптек можна побачити на дашборді програма Розлади психіки і поведінки, епілепсія https://bit.ly/3q0BAbE або дізнатися на гарячій лінії НСЗУ за номером 16-77 .

Таких аптек наразі більше 10 тис.

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Другий рецепт на Доступні ліки може виписати як невролог або психіатр так і сімейний лікар.

Джерело: НСЗУ

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