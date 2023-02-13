Епілепсія — це неврологічне захворювання, яке неможливо вилікувати, але за умови регулярного вживання ліків епілептичні напади можна стримувати.
Програма реімбурсації Доступні ліки включає препарати для лікування епілепсії. Пацієнти можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою в аптеках. Наразі у програму входить 64 торговельні назви препаратів при розладах психіки, поведінки та епілепсії.
Перелік препаратів можна подивитись тут: https://cutt.ly/r3g00am
Як отримати безоплатну медичну допомогу та Доступні ліки пацієнтам з епілепсією:
Призначити лікування при епілепсії може лікар-невролог, лікар-невролог дитячий або лікар-психіатр, лікар-психіатр дитячий.
– Для візиту до психіатра направлення не потрібне. Оберіть медзаклад, який має договір із НСЗУ та запишіться до лікаря-спеціаліста.
До невролога електронне направлення потрібне. Його може виписати сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація.
Вимушені переселенці можуть без декларації звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги.
Як знайти лікаря
- На дашборді Укладені договори… (https://bit.ly/3ESADsd) оберіть область або населений пункт, де бажаєте отримати медичну допомогу.
- В полі Група послуг введіть медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Дашборд покаже всі доступні медзаклади, де можна отримати допомогу, а також контакти.
- Зателефонуйте та уточніть, чи є в закладі потрібний вам лікар та запишіться на прийом.
- Або подзвоніть на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже найближчий медзаклад та його контакти .
Лікар-спеціаліст безоплатно проведе усі необхідні обстеження для встановлення діагнозу Епілепсія.
Складен план лікування і внесе його в електронну систему охорони здоров’я. І на підставі плану випише рецепт на Доступні ліки.
На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт.
Доступні ліки за рецептом можна отримати в найближчій аптеці, яка бере участь у програмі.
Перелік аптек можна побачити на дашборді програма Розлади психіки і поведінки, епілепсія https://bit.ly/3q0BAbE або дізнатися на гарячій лінії НСЗУ за номером 16-77 .
Таких аптек наразі більше 10 тис.
Другий рецепт на Доступні ліки може виписати як невролог або психіатр так і сімейний лікар.
Джерело: НСЗУ