Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Лекарство от эпилепсии: как получить бесплатные препараты

13 февраля 2023, 14:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
аптека
Источник: Depositphotos

Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при регулярном употреблении лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.

Программа реимбурсации Доступные лекарства включает препараты для лечения эпилепсии. Пациенты могут получить их бесплатно или с частичной доплатой в аптеках. В настоящее время в программу входит 64 торговых названия препаратов при расстройствах психики, поведения и эпилепсии.

Список препаратов можно посмотреть здесь: https://cutt.ly/r3g00am

Сейчас смотрят

Как получить бесплатную медицинскую помощь и Доступные лекарства пациентам с эпилепсией:

Назначить лечение при эпилепсии может врач-невролог, врач-невролог детский или врач-психиатр, врач-психиатр детский.

– Для визита к психиатру направление не нужно. Выберите медучреждение, у которого есть договор с НСЗУ и запишитесь к врачу-специалисту.

К неврологу электронное направление необходимо. Его может выписать домашний врач, терапевт или педиатр, с которым заключена декларация.

Вынужденные переселенцы могут без декларации обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Как найти врача

  • На дашборде Заключены договора… (https://bit.ly/3ESADsd)
  • выберите область или населенный пункт, где хотите получить медицинскую помощь.
  • В поле Группа услуг введите медицинскую помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.
  • Дашборд покажет все доступные медучреждения, где можно получить помощь, а также контакты.
  • Позвоните и уточните, есть ли в заведении нужный вам врач и запишитесь на прием.
  • Или позвоните на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет ближайшее медучреждение и его контакты.

Врач-специалист проведет все необходимые обследования для установления диагноза Эпилепсия.

Составит план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. И на основании плана выпишет рецепт на доступное лекарство.

На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт.

Доступное лекарство по рецепту можно получить в ближайшей аптеке, участвующей в программе.

Список аптек можно увидеть на дашборде программа Расстройства психики и поведения, эпилепсия https://bit.ly/3q0BAbE или узнать на горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.

Таких аптек сейчас больше 10 тыс.

Читайте также:
аптекаДоступные лекарства: как получить бесплатно препараты для лечения несахарного диабета, читайте в наших материалах

Второй рецепт на доступное лекарство может выписать как невролог или психиатр так и семейный врач.

Источник: НСЗУ

Теги
Доступні ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь