Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при регулярном употреблении лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.

Программа реимбурсации Доступные лекарства включает препараты для лечения эпилепсии. Пациенты могут получить их бесплатно или с частичной доплатой в аптеках. В настоящее время в программу входит 64 торговых названия препаратов при расстройствах психики, поведения и эпилепсии.

Список препаратов можно посмотреть здесь: https://cutt.ly/r3g00am

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Как получить бесплатную медицинскую помощь и Доступные лекарства пациентам с эпилепсией:

Назначить лечение при эпилепсии может врач-невролог, врач-невролог детский или врач-психиатр, врач-психиатр детский.

– Для визита к психиатру направление не нужно. Выберите медучреждение, у которого есть договор с НСЗУ и запишитесь к врачу-специалисту.

К неврологу электронное направление необходимо. Его может выписать домашний врач, терапевт или педиатр, с которым заключена декларация.

Вынужденные переселенцы могут без декларации обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Как найти врача

На дашборде Заключены договора… ( https://bit.ly/3ESADsd

выберите область или населенный пункт, где хотите получить медицинскую помощь.

В поле Группа услуг введите медицинскую помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.

Дашборд покажет все доступные медучреждения, где можно получить помощь, а также контакты.

Позвоните и уточните, есть ли в заведении нужный вам врач и запишитесь на прием.

Или позвоните на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет ближайшее медучреждение и его контакты.

Врач-специалист проведет все необходимые обследования для установления диагноза Эпилепсия.

Составит план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. И на основании плана выпишет рецепт на доступное лекарство.

На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт.

Доступное лекарство по рецепту можно получить в ближайшей аптеке, участвующей в программе.

Список аптек можно увидеть на дашборде программа Расстройства психики и поведения, эпилепсия https://bit.ly/3q0BAbE или узнать на горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.

Таких аптек сейчас больше 10 тыс.

Второй рецепт на доступное лекарство может выписать как невролог или психиатр так и семейный врач.

Источник: НСЗУ