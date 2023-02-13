Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при регулярном употреблении лекарства эпилептические приступы можно сдерживать.
Программа реимбурсации Доступные лекарства включает препараты для лечения эпилепсии. Пациенты могут получить их бесплатно или с частичной доплатой в аптеках. В настоящее время в программу входит 64 торговых названия препаратов при расстройствах психики, поведения и эпилепсии.
Список препаратов можно посмотреть здесь: https://cutt.ly/r3g00am
Как получить бесплатную медицинскую помощь и Доступные лекарства пациентам с эпилепсией:
Назначить лечение при эпилепсии может врач-невролог, врач-невролог детский или врач-психиатр, врач-психиатр детский.
– Для визита к психиатру направление не нужно. Выберите медучреждение, у которого есть договор с НСЗУ и запишитесь к врачу-специалисту.
К неврологу электронное направление необходимо. Его может выписать домашний врач, терапевт или педиатр, с которым заключена декларация.
Вынужденные переселенцы могут без декларации обратиться к врачу первичной медицинской помощи.
Как найти врача
- На дашборде Заключены договора… (https://bit.ly/3ESADsd)
- выберите область или населенный пункт, где хотите получить медицинскую помощь.
- В поле Группа услуг введите медицинскую помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.
- Дашборд покажет все доступные медучреждения, где можно получить помощь, а также контакты.
- Позвоните и уточните, есть ли в заведении нужный вам врач и запишитесь на прием.
- Или позвоните на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет ближайшее медучреждение и его контакты.
Врач-специалист проведет все необходимые обследования для установления диагноза Эпилепсия.
Составит план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. И на основании плана выпишет рецепт на доступное лекарство.
На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт.
Доступное лекарство по рецепту можно получить в ближайшей аптеке, участвующей в программе.
Список аптек можно увидеть на дашборде программа Расстройства психики и поведения, эпилепсия https://bit.ly/3q0BAbE или узнать на горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.
Таких аптек сейчас больше 10 тыс.
Второй рецепт на доступное лекарство может выписать как невролог или психиатр так и семейный врач.
Источник: НСЗУ