Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу возможности вакцинации от различных инфекций во время приема гормональных препаратов.

— Гормоны — это вещества, которые выделяются нашими железами и регулируют различные процессы в организме. В лекарствах эти гормоны могут быть как природного, так и синтетического происхождения, — объясняют медики.

По их словам, гормональные препараты применяют с самой разнообразной целью. Например:

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половые гормоны эстроген и прогестерон входят в состав противозачаточных таблеток;

гормон тироксин принимают люди с пониженной функцией щитовидной железы;

препараты инсулина могут назначать при сахарном диабете;

гормон мелатонин принимают люди, имеющие проблемы со сном.

В Минздраве утверждают, что прием большинства гормональных препаратов не является противопоказанием к вакцинации.

Напротив, некоторые люди, принимающие гормональные препараты, такие как пациенты с диабетом, могут гораздо труднее переносить инфекционные заболевания, поэтому им рекомендуются дополнительные дозы вакцин, отличные от тех, которые предусмотрены в календаре вакцинации.

— Но есть одна группа гормонов, которые могут снизить эффективность вакцинации. Это кортикостероиды — группа гормонов, которые выделяют надпочечники, — отмечают в Минздраве.

Эти препараты могут снижать работу иммунной системы организма и поэтому иногда назначаются при аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз или ревматоидный артрит, чтобы иммунитет не атаковал собственные органы и ткани, или при пересадке органов, чтобы тело человека не отторгало их.

При этом если пациенты получают более низкую дозу кортикостероидов или высокие дозы, но менее двух недель, они могут быть вакцинированы любыми вакцинами без оговорок.

В информированном согласии, которое все пациенты заполняют перед вакцинацией, есть вопрос о приеме кортикостероидов. Поэтому врач вакцинальной бригады обязательно расспросит пациента, который принимает такие препараты, и определит, можно ли ему сейчас вакцинироваться.