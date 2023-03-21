Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення з приводу можливості вакцинації від різних інфекцій під час приймання гормональних препаратів.

– Гормони – це речовини, які виділяються нашими залозами і регулюють різні процеси в організмі. У ліках ці гормони можуть бути як природного, так і синтетичного походження, – пояснюють медики.

За їхніми словами, гормональні препарати застосовують з найрізноманітнішою метою. Наприклад:

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статеві гормони естроген і прогестерон входять до складу протизаплідних таблеток;

гормон тироксин приймають люди зі зниженою функцією щитоподібної залози;

препарати інсуліну можуть призначати при цукровому діабеті;

гормон мелатонін приймають люди, які мають проблеми зі сном.

У МОЗ стверджують, що приймання більшості гормональних препаратів не є протипоказанням до вакцинації.

Навпаки, деякі люди, які приймають гормональні препарати, такі як пацієнти з діабетом, можуть набагато важче переносити інфекційні захворювання, тому їм рекомендуються додаткові дози вакцин, відмінні від тих, які передбачені в календарі вакцинації.

– Але є одна група гормонів, які можуть знизити ефективність вакцинації. Це кортикостероїди – група гормонів, які виділяють наднирники, – зазначають у МОЗ.

Ці препарати можуть знижувати роботу імунної системи організму і тому іноді призначаються при аутоімунних захворюваннях, таких як розсіяний склероз або ревматоїдний артрит, щоб імунітет не атакував власні органи та тканини, або після пересадки органів, щоб тіло людини не відторгало їх.

Якщо пацієнти отримують низьку дозу кортикостероїдів або високі дози, але менше двох тижнів, вони можуть бути вакциновані будь-якими вакцинами без застережень.

В інформованій згоді, яку всі пацієнти заповнюють перед вакцинацією, є питання про приймання кортикостероїдів. Тому лікар вакцинальної бригади обов’язково розпитає пацієнта, який приймає такі препарати, і визначить, чи можна йому зараз вакцинуватися.