Як перестати заїдати стрес, викликаний війною в Україні. Як відновити душевну та емоційну рівновагу на тлі тривожності від перегляду новин. На ці та інші актуальні для багатьох українців питання на Telegram-каналі Психологічна підтримка відповіла нутриціолог Анастасія Голобородько.
– Універсальною відповіддю на всі ці питання є насправді така: подбайте про гормони, – стверджує Анастасія.
Дофамін. Хімія нагороди
Намагайтеся завершувати справи, навіть невеликі. Тим самим ви простимулюєте мозок оцінювати позитив: зробив? молодець!
Практикуйте ритуали турботи про себе. Це може бути самомасаж, повноцінна гігієна порожнини рота, мікроциркуляція довгого волосся. Або просто полежати в тиші і спокої.
Дуже важливо максимально збалансувати раціон. Але тут є і зворотний бік: переїдання як нагорода себе їжею, заповнення нею порожнечі, придушення тривоги.
Пам’ятайте, їжа – це паливо, а не дестрессер. Оцінюйте усвідомлено і адекватно свою поведінку, і харчову в тому числі.
Святкуйте невеликі перемоги. Хваліть себе!
Серотонін. Стабілізатор настрою
- медитація. Її ефективність доведена вже тисячу разів;
- аеробне навантаження: зарядка, присідання, активна ходьба, просто повільна прогулянка на природі. Але думками бути не в новинах, а разом з температурою, вологістю, вітром. Спостерігайте, вивчайте, дивіться як красиво навкруги, яка неймовірна природа неймовірна хоч п’ять хвилин в день;
- практикуйте дихальні вправи.
Ендорфін. Природне знеболювання
- сміх;
- аромамасла;
- зелений чай, трави;
- гіркий шоколад, ваніль.
Окситоцин. Тепло того, хто поруч
- обійми, навіть просто тримати когось за руку (обійняти себе теж можна);
- час з дітьми, сім’єю, домашніми тваринами;
- говорити компліменти.
Мелатонін. Кращого відновлення ще не придумали⠀
- сон, краще лягати до 22.00-23.30. Дуже важливо висипати норму 6-8 годин хоч іноді, хоч підбираючи денним сном. Нічний сон бажаний в повній темряві, прохолоді, під важким ковдрою;
- зниження світлового навантаження після заходу сонця (без яскравого і блакитного холодного світла, перевести гаджети в нічний режим);
- зниження прийому стимуляторів (кави і алкоголю в тому числі) ввечері.
Джерело: Психологічна підтримка