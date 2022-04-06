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Подбайте про гормони: як перестати заїдати стрес і відновити баланс емоцій під час війни

6 Квітня 2022, 11:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
писхолог
Джерело: Depositphotos

Як перестати заїдати стрес, викликаний війною в Україні. Як відновити душевну та емоційну рівновагу на тлі тривожності від перегляду новин. На ці та інші актуальні для багатьох українців питання на Telegram-каналі Психологічна підтримка відповіла нутриціолог Анастасія Голобородько.

– Універсальною відповіддю на всі ці питання є насправді така: подбайте про гормони, – стверджує Анастасія.

Дофамін. Хімія нагороди

Намагайтеся завершувати справи, навіть невеликі. Тим самим ви простимулюєте мозок оцінювати позитив: зробив? молодець!

Практикуйте ритуали турботи про себе. Це може бути самомасаж, повноцінна гігієна порожнини рота, мікроциркуляція довгого волосся. Або просто полежати в тиші і спокої.

Дуже важливо максимально збалансувати раціон. Але тут є і зворотний бік: переїдання як нагорода себе їжею, заповнення нею порожнечі, придушення тривоги.

Пам’ятайте, їжа – це паливо, а не дестрессер. Оцінюйте усвідомлено і адекватно свою поведінку, і харчову в тому числі.

Святкуйте невеликі перемоги. Хваліть себе!

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Серотонін. Стабілізатор настрою

  • медитація. Її ефективність доведена вже тисячу разів;
  • аеробне навантаження: зарядка, присідання, активна ходьба, просто повільна прогулянка на природі. Але думками бути не в новинах, а разом з температурою, вологістю, вітром. Спостерігайте, вивчайте, дивіться як красиво навкруги, яка неймовірна природа неймовірна хоч п’ять хвилин в день;
  • практикуйте дихальні вправи.

Ендорфін. Природне знеболювання

  • сміх;
  • аромамасла;
  • зелений чай, трави;
  • гіркий шоколад, ваніль.

Окситоцин. Тепло того, хто поруч

  • обійми, навіть просто тримати когось за руку (обійняти себе теж можна);
  • час з дітьми, сім’єю, домашніми тваринами;
  • говорити компліменти.

Мелатонін. Кращого відновлення ще не придумали

  • сон, краще лягати до 22.00-23.30. Дуже важливо висипати норму 6-8 годин хоч іноді, хоч підбираючи денним сном. Нічний сон бажаний в повній темряві, прохолоді, під важким ковдрою;
  • зниження світлового навантаження після заходу сонця (без яскравого і блакитного холодного світла, перевести гаджети в нічний режим);
  • зниження прийому стимуляторів (кави і алкоголю в тому числі) ввечері.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Дієта , здорова їжа , Поради психолога , Психологія
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