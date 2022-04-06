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Позаботьтесь о гормонах: как перестать заедать стресс и восстановить баланс эмоций во время войны

6 апреля 2022, 11:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
писхолог
Источник: Depositphotos

Как перестать заедать стресс, вызванный войной в Украине. Как восстановить душевное и эмоциональное равновесие на фоне тревожности от просмотра новостей. На эти и другие актуальные для многих украинцев вопросы в Telegram-канале Психологическая поддержка ответила нутрициолог Анастасия Голобородько.

— Универсальным ответом на все эти вопросы является на самом деле такой: позаботьтесь о гормонах, — утверждает Анастасия.

Дофамин. Химия награды

Старайтесь завершать дела, даже небольшие. Тем самым вы простимулируете мозг оценивать позитив: сделал? молодец!

Практикуйте ритуалы заботы о себе. Это может быть самомассаж, полноценная гигиена полости рта, микроциркуляция длинных волос. Или просто полежать в тишине и покое.

Очень важно максимально сбалансировать рацион. Но здесь есть и обратная сторона: переедание как награда себя едой, заполнение ею пустоты, подавление тревоги.

Помните, еда — это топливо, а не дестрессер. Оценивайте осознанно и адекватно свое поведение, и пищевое в том числе.

Празднуйте небольшие победы. Хвалите себя!

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Серотонин. Стабилизатор настроения

  • медитация. Ее эффективность доказана уже тысячу раз;
  • аэробная нагрузка: зарядка, приседания, активная ходьба, просто медленная прогулка на природе. Но мыслями быть не в новостях, а вместе с температурой, влажностью, ветром. Наблюдайте, изучайте, смотрите, как красиво, какая невероятная природа хоть пять минут в день;
  • практикуйте дыхательные упражнения.

Эндорфин. Естественное обезболивание

  • смех;
  • аромамасла;
  • зеленый чай, травы;
  • горький шоколад, ваниль.

Окситоцин. Тепло того, кто рядом

  • объятия, даже просто держать кого-то за руку (обнять себя тоже можно);
  • время с детьми, семьей, домашними животными;
  • говорить комплименты.

Мелатонин. Лучшего восстановления еще не придумали

  • сон, лучше до 22.00-23.30. Очень важно высыпать норму 6-8 часов хоть иногда, хоть подбирая дневным сном. Ночной сон желателен в полной темноте, прохладе, желательно под тяжелым одеялом;
  • снижение световой нагрузки после захода солнца (без яркого и голубого холодного света, перевести гаджеты в ночной режим);
  • снижение приема стимуляторов (кофе и алкоголя в том числе) вечером.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Диета , здорова їжа , Советы психолога , Психология
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