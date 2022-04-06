Как перестать заедать стресс, вызванный войной в Украине. Как восстановить душевное и эмоциональное равновесие на фоне тревожности от просмотра новостей. На эти и другие актуальные для многих украинцев вопросы в Telegram-канале Психологическая поддержка ответила нутрициолог Анастасия Голобородько.

— Универсальным ответом на все эти вопросы является на самом деле такой: позаботьтесь о гормонах, — утверждает Анастасия.

Дофамин. Химия награды

Старайтесь завершать дела, даже небольшие. Тем самым вы простимулируете мозг оценивать позитив: сделал? молодец!

Практикуйте ритуалы заботы о себе. Это может быть самомассаж, полноценная гигиена полости рта, микроциркуляция длинных волос. Или просто полежать в тишине и покое.

Очень важно максимально сбалансировать рацион. Но здесь есть и обратная сторона: переедание как награда себя едой, заполнение ею пустоты, подавление тревоги.

Помните, еда — это топливо, а не дестрессер. Оценивайте осознанно и адекватно свое поведение, и пищевое в том числе.

Празднуйте небольшие победы. Хвалите себя!

Серотонин. Стабилизатор настроения

медитация. Ее эффективность доказана уже тысячу раз;

аэробная нагрузка: зарядка, приседания, активная ходьба, просто медленная прогулка на природе. Но мыслями быть не в новостях, а вместе с температурой, влажностью, ветром. Наблюдайте, изучайте, смотрите, как красиво, какая невероятная природа хоть пять минут в день;

практикуйте дыхательные упражнения.

Эндорфин. Естественное обезболивание

смех;

аромамасла;

зеленый чай, травы;

горький шоколад, ваниль.

Окситоцин. Тепло того, кто рядом

объятия, даже просто держать кого-то за руку (обнять себя тоже можно);

время с детьми, семьей, домашними животными;

говорить комплименты.

Мелатонин. Лучшего восстановления еще не придумали⠀

сон, лучше до 22.00-23.30. Очень важно высыпать норму 6-8 часов хоть иногда, хоть подбирая дневным сном. Ночной сон желателен в полной темноте, прохладе, желательно под тяжелым одеялом;

снижение световой нагрузки после захода солнца (без яркого и голубого холодного света, перевести гаджеты в ночной режим);

снижение приема стимуляторов (кофе и алкоголя в том числе) вечером.

Источник: Психологическая поддержка