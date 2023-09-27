Эксперты считают, что, несмотря на рост госпитализаций и приближение холодной погоды, которая может спровоцировать вспышки болезни, хорошей новостью является то, что вирус не такой смертельный, как три года назад.

— Мы больше не сталкиваемся с той острой нехваткой оборудования, которая была раньше, — говорит Дэвид Воль, профессор кафедры инфекционных заболеваний Университета Северной Каролины.

По его словам, существует определенный уровень общественного иммунитета. Но это не повод успокаиваться.

Covid все еще может вызвать серьезные последствия и осложнения.

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По словам Воля, чрезвычайно важным является отслеживание новых вариантов коронавируса, чтобы корректировать свои действия и направления работы ученых, изучающих мутации возбудителя.

Что стоит делать, чтобы защитить себя и окружающих от новой атаки коронавирусной болезни

Прежде всего, вернуться к маскам в людных местах.

Симптомы Covid включают жар, кашель, усталость, потерю вкуса или обоняния и многое другое. Если появились эти симптомы, рекомендуется пройти тестирование.

В связи с недавним ростом количества случаев заболевания федеральное правительство США, к примеру, возобновило программу предоставления бесплатных тестов на Covid на дому.

А если тест окажется положительным?

В целом основные правила при положительном результате теста на Covid, такие же, как и раньше: избегайте контактов с другими людьми, особенно с теми, кто подвергается высокому риску тяжелой инфекции.

Изолируйтесь на пять дней, следите за своими симптомами и носите маску, если вам необходимо находиться рядом с другими людьми.

Некоторым могут подойти такие методы лечения, как противовирусные препараты, но для того, чтобы они были эффективными, важно начать их принимать как можно раньше.

Есть также новые рекомендации. Предлагается делать повторные прививки всем детям в возрасте от 6 месяцев.