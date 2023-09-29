Три прививки против коронавируса: в Украине утвердили рекомендации о дополнительной вакцинации

В Украине утвердили рекомендации по дополнительной вакцинации приоритетных групп населения. Полная схема борьбы против Covid-19 предусматривает три прививки.

Первый бустер следует получать через пять месяцев после основной иммунизации. Лица, относящиеся к группе риска (люди в возрасте 60+, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, а также врачи, учителя, военные), могут сделать дополнительную прививку, если от предыдущего бустера прошло более шести месяцев.

Потребность в дополнительных бустерных дозах должен определять врач, учитывая состояние пациента и эпидемиологическую ситуацию в стране.

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Те, кто не придерживался основной схемы вакцинации (например, не получили вторую дозу вакцины или первый бустер), должны сделать это как можно быстрее.

Процедура вакцинации против коронавируса в Украине бесплатная. Записаться на прививку можно у семейного врача и в пунктах прививок.