Все знают, что курить вредно. Поэтому никогда не поздно воспользоваться преимуществами жизни без дыма. Факты ICTV решить узнать, что будет, если бросить курить.

Результаты исследований

Согласно исследованию, проведенному учеными Unity Health Toronto и опубликованному в NEJM Evidence, отказ от курения может значительно повлиять на качество жизни.

В течение 15 лет ученые отслеживали состояние здоровья почти 1,5 млн взрослых людей в возрасте от 40 до 80 лет, которые жили в странах с высоким уровнем дохода — Норвегии, Великобритании, США и Канаде.

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Проанализировав их данные о рисках курения, они пришли к выводу, что у курильщиков сокращалась жизнь в среднем на 12-13 лет, а риск преждевременной смерти у них был почти в три раза выше, чем у тех, кто никогда не курил.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что курильщики также подвержены снижению когнитивных функций, деменции и болезни Альцгеймера.

Что будет, если бросить курить

Если же человек не курит хотя бы три года, продолжительность его жизни увеличивается по крайней мере вдвое и одновременно уменьшается риск смерти от заболеваний, непосредственно связанных с курением, таких как инсульт, остановка сердца или рак.

А те, кто прекращает курить до 40 лет, могут рассчитывать на практически такую же продолжительность жизни, как и те, кто никогда не курил.

— Отказ от курения чрезвычайно эффективен, если речь идет о риске смерти. Результаты нашего исследования противоречат распространенному мнению, что бросать курить уже слишком поздно, особенно в среднем возрасте. Никогда не поздно, — сказал Прабхат Джа, один из авторов исследования.

Недаром врачи постоянно об этом говорят. Поэтому на вопрос — что будет, если бросить курить, ответ очень прост — это не только сохранит ваше здоровье, но и улучшит качество и продолжительность жизни.

Источник: Science Alert