Команда британских ученых из Оксфордского университета провела масштабное исследование и сделала выводы, что самые эффективные в борьбе с пагубной привычкой курения являются медицинские препараты варениклин и цитизин, а также электронные сигареты.

В целом ученые проанализировали 319 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), в которых отслеживался успех в отказе от курения в течение не менее шести месяцев 157 179 курильщиков.

По их данным, без посторонней или медикаментозной помощи только около 6 человек из 100 имеют шанс успешно бросить курить.

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И что постепенное снижение уровня никотина может быть несколько эффективнее, чем резкий отказ от него.

Никотин — главный ингредиент, вызывающий привыкание. Он — третье по силе наркотическое средство и мощно влияет на мозг.

Из трех признанных самыми эффективными средствами именно варениклин и цитизин влияют на соответствующие рецепторы мозга и предотвращают их активацию никотином.

Однако, не было значительной разницы в эффективности цитизина и варениклина и никотиновых электронных сигарет.

Правда, в отношении электронных сигарет есть предостережение ВОЗ, что они опасны, поскольку, по данным одного из исследований, обездвиживают иммунные клетки.

Согласно полученным данным британских ученых, около 14% курильщиков, которые пытаются бросить курить с помощью этих методов, достигают успеха в течение шести месяцев и дольше.

— Этот метаанализ показывает, что электронные сигареты, варениклин и цитизин являются самыми эффективными средствами для отказа от курения, — заявил ученый-медик Оксфордского университета Никола Линдсон.

По сравнению с контрольной группой, бросить курить, используя одно из этих трех средств, удалось вдвое большему количеству людей.

— Наше исследование предоставляет людям, которые курят, и медицинским работникам надежные данные для принятия обоснованных решений, — говорит Линдсон.

Каждый год курение уносит жизни около 7 млн человек. Оно остается основной причиной многих заболеваний и смертности во всем мире. И хотя многие люди хотят бросить курить, сделать это очень сложно.

Источник: Science Alert