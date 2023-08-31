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Все дело в генах: ученые нашли связь между курением и психическими заболеваниями

31 августа 2023, 12:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
куріння
Источник: Pexels

Команда ученых датского Орхусского университета в ходе исследования обнаружила убедительные доказательства того, что курение действительно может привести к психическим расстройствам.

Используя гигантский британский биобанк, который содержит генетические данные более чем 500 тыс. человек, исследователи отследили результаты лечения людей, которые начали курить в подростковом возрасте.

Выяснилось, что многих из них не госпитализировали из-за психических расстройств, пока им не исполнилось по крайней мере 30 лет.

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По словам ученых, большинство курильщиков имеют гены, которые могут определить, кто может быть предрасположен к курению, а кто, в свою очередь, может быть восприимчив к развитию психических заболеваний в будущем.

— Люди, которые несли гены, связанные с курением, но не курили, имели меньшую вероятность развития психических расстройств по сравнению с теми, кто носил гены и курил, — говорят исследователи.

По их словам, поскольку генетические варианты, связанные с риском психических заболеваний, раньше были размыты, в этом исследовании было четко показано, что вполне вероятно, что начало курения приводит к увеличению риска развития психических расстройств.

Согласно другой теории, курение вызывает воспаление в мозге, которое в долгосрочной перспективе может повредить его части. Но наверняка ученые этого еще не знают.

Источник: Neoscope

Теги
Курение Наукові дослідження психічні розлади
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