Команда вчених данського Орхуського університету під час дослідження виявила переконливі докази того, що куріння дійсно може призвести до психічних розладів.

Використовуючи гігантський британський біобанк, який містить генетичні дані більш ніж 500 тис. осіб, дослідники відстежили результати лікування людей, які почали курити в підлітковому віці.

З’ясувалося, що багатьох із них не госпіталізували через психічні розлади, поки їм не виповнилося принаймні 30 років.

За словами вчених, більшість курців мають гени, які можуть визначити, хто може бути схильний до паління, а хто, своєю чергою, може бути сприйнятливий до розвитку психічних захворювань у майбутньому.

– Люди, які несли гени, пов’язані з курінням, але не палили, мали меншу ймовірність розвитку психічних розладів порівняно з тими, хто носив гени і курив, – кажуть дослідники.

За їхніми словами, оскільки генетичні варіанти, пов’язані з ризиком психічних захворювань, раніше це були розмиті, у цьому дослідженні було чітко показано, що цілком імовірно, що ризик початку куріння призводить до збільшення ризику розвитку психічних розладів.

Згідно з іншою теорією, куріння викликає запалення в мозку, яке в довгостроковій перспективі може пошкодити його частини мозку. Але напевно вчені цього ще не знають.

Джерело: Neoscope