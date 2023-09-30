Команда британських учених з Оксфордського університету провела масштабне дослідження і зробила висновки, що найефективніші в боротьбі із згубною звичкою паління є медичні препарати варениклін і цитизин, а також електронні сигарети.

Загалом учені проаналізували 319 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), у яких відстежувався успіх у відмові від паління протягом щонайменше шести місяців 157 179 курців.

За їхніми даними, без сторонньої чи медикаментозної допомоги тільки близько 6 осіб зі 100 мають шанс успішно кинути палити.

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І що поступове зниження рівня нікотину може бути дещо ефективнішим, ніж різка відмова від нього.

Нікотин – головний інгредієнт, що викликає звикання. Він – третій за силою наркотичний засіб і потужно впливає на мозок.

Із трьох визнаних найефективнішими засобами саме варениклін і цитизин діють на відповідні рецептори мозку і запобігають їхній активації нікотином.

Проте, не було значної різниці в ефективності цитизину і вареникліну та нікотинових електронних сигарет.

Щоправда, стосовно електронних сигарет є застереження ВООЗ, що вони небезпечні, оскільки, за даними одного з досліджень, знерухомлюють імунні клітини.

Згідно з отриманими даними британських учених, близько 14% курців, які намагаються кинути палити за допомогою цих методів, досягають успіху протягом шести місяців і довше.

– Цей метааналіз показує, що електронні сигарети, варениклін і цитизин є найефективнішими засобами для відмови від куріння, – заявив учений-медик Оксфордського університету Нікола Ліндсон.

Порівняно з контрольною групою, кинути палити, використовуючи один із цих трьох засобів, вдалося вдвічі більшій кількості людей.

– Наше дослідження надає людям, які палять, і медичним працівникам надійні дані для прийняття обґрунтованих рішень, – каже Ліндсон.

Щороку куріння забирає життя близько 7 млн людей. Воно залишається основною причиною багатьох захворювань і смертності в усьому світі. І хоча чимало людей хочуть кинути палити, зробити це дуже складно.

Джерело: Science Alert