Что делать, когда соскочила челюсть

Проблемы с челюстью вызывают сильную боль и дискомфорт. Челюсть будто соскакивает с привычного положения и человек не может полноценно открывать рот, жевать и даже говорить.

Стоматологическое определение “соскочила челюсть” обычно связано с состоянием, известным как дислокация или вывих челюсти.

О симптомах, основных причинах вывиха и что нужно делать, когда соскочила челюсть — Факты ICTV спросили у челюстно-лицевого хирурга Ивана Белозецкого.

Что такое вывих челюсти

— Это патологическое состояние, при котором происходит смещение суставной головки нижней челюсти со своей анатомической позиции, то есть она соскальзывает на передний скат суставного бугорка височной кости, — говорит Белозецкий.

Челюстно-лицевой хирург добавляет, что вывихи нижней челюсти разделяют в зависимости от направления смещения головки на:

Передние, задние и боковые (чаще всего наблюдаются передние вывихи).

(чаще всего наблюдаются передние вывихи). Односторонние возникают редко, поскольку патологические изменения присутствуют только в одном суставе. В таких случаях клиническая картина включает открытый рот и смещение подбородка в здоровую сторону челюсти.

возникают редко, поскольку патологические изменения присутствуют только в одном суставе. В таких случаях клиническая картина включает открытый рот и смещение подбородка в здоровую сторону челюсти. Двусторонние — проявляются антеризацией нижней челюсти, полностью открытым ртом и затруднением речевой функции.

— проявляются антеризацией нижней челюсти, полностью открытым ртом и затруднением речевой функции. Острые и хронические — если с момента вывиха прошло от нескольких часов до 5-10 дней, его идентифицируют как острый. Если характерные симптомы присутствуют от 1,5 недели и более — хронический.

Почему может соскочить челюсть — основные причины

— Чаще всего такое патологическое состояние развивается на фоне травмы: непосредственного удара в нижнюю челюсть, падения на подбородок или других челюстно-лицевых травм, — говорит хирург.

Также причинами вывиха является чрезмерное открывание рта, что возможно во время медицинских процедур. Например, во время стоматологического лечения, при удалении зубов, снятия оттисков зубов, рентгеновского исследования или других процедур, которые требуют открытия рта с большой амплитудой (зондирование желудка, интубация трахеи, при бронхоскопии и т.д.).

Еще один фактор, который приводит к вывиху — это привычные функциональные движения нижней челюсти (широкий зевок, крик, смех, пение, откусывание больших кусков пищи).

— Также могут быть генетические факторы. Некоторые люди могут иметь естественные анатомические особенности, которые увеличивают риск вывиха челюсти, например, широкая суставная ямка, — добавляет врач.

Не стоит забывать и об определенных медицинских состояниях, таких как дисфункции или артрит ВНЧС, гипермобильность суставов или синдром Ehlers-Danlos. Они могут увеличить склонность к вывиху челюсти.

Как понять, что у тебя соскочила челюсть

Белозецкий говорит, что вывих челюсти может сопровождаться следующими симптомами:

Боль: при вывихе челюсти может возникать резкая боль в пораженном суставе с иррадиацией в околоушную область, вследствие давления суставных отростков на биламинарную зону (сосудисто-нервный пучок).

при вывихе челюсти может возникать резкая боль в пораженном суставе с иррадиацией в околоушную область, вследствие давления суставных отростков на биламинарную зону (сосудисто-нервный пучок). Ограниченная мобильность : больной не может в полном объеме открыть или закрыть рот или замечает, что челюсть не находится в обычном положении.

: больной не может в полном объеме открыть или закрыть рот или замечает, что челюсть не находится в обычном положении. Крепитация или щелчок: дислокацию челюсти часто сопровождает характерный звук, когда челюсть выходит из своей анатомической позиции.

дислокацию челюсти часто сопровождает характерный звук, когда челюсть выходит из своей анатомической позиции. Асимметрия лица: девиация/дефлексия нижней челюсти.

— Если у вас возникло подозрение на дислокацию челюсти или у вас есть похожие симптомы, важно немедленно обратиться к медицинскому специалисту, стоматологу или челюстно-лицевому хирургу, — советует Белозецкий.

Врач проведет соответствующее обследование и лечение для фиксации челюсти в правильное положение и предотвращения дальнейших осложнений.

Что делать, когда соскочила челюсть

Челюстно-лицевой хирург дает несколько рекомендаций, как нужно действовать при вывихе челюсти:

Прежде всего нужно немедленно обратиться за медицинской помощью: дислокация челюсти — серьезное состояние, которое требует медицинского вмешательства. Не пытайтесь вправить челюсть самостоятельно, поскольку это может привести к осложнениям, таким как, повреждение мышц, суставов или нервов лица. Избегайте дальнейших попыток закрыть рот: старайтесь удержать рот в открытом положении, чтобы избежать дальнейших травм. Используйте холод на пораженную область: прикладывание льда поможет снизить отек и боль. Избегайте еды и напитков: запрещается есть или пить, поскольку это может увеличить риск дальнейшей дислокации челюсти. Примите анальгетики: если у вас сильная боль, можно принять безрецептурные препараты для снятия боли (парацетамол или ибупрофен) и выезжайте к врачу.

— Опять же, подчеркиваю, что следует немедленно обращаться к врачу. Специалист проведет соответствующее обследование и профессионально восстановит челюсть. Самостоятельные попытки исправить ситуацию могут навредить и привести к повреждению или осложнению состояния, — отмечает хирург.