Тошнота – это симптом, а не болезнь, говорят врачи. И выделяют два вида этого неприятного состояния. Первый связывают с органической патологией, то есть тошнить может при наличии определенных болезней. Второй – так называемая функциональная тошнота. Она может возникать во время беременности или стресса. В таком случае никакого лечения не требуется.

А еще тошнота может возникнуть при плохом пищеварении, вирусах и неприятном запахе. Вместе с терапевтом-гастроэнтерологом Юлией Ягодиновой мы попытались разобраться, что делать в таких случаях и как облегчить неприятное состояние.

Не ложитесь

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Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая чувство тошноты и дискомфорта. Именно поэтому врачи не советуют ложиться сразу после приема пищи.

— Нужно больше двигаться. Ложиться можно не раньше чем через полчаса после еды. Потому что происходит заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок, а затем в пищевод, и вам будет хуже, если сразу ляжете. Стоит также не есть за 4 часа до сна, — советует терапевт-гастроэнтеролог.

Откройте окно или выйдите на свежий воздух.

Свежий воздух облегчает тошноту. Особенно полезно это делать беременным.

– При беременности утром нужно пить воду. Не нужно наедаться. Люди часто говорят: поешь, ты же беременна, поешь за двоих. Этого не нужно делать. При такой тошноте только свежий воздух, — рекомендует Юлия Ягодинова.

Правильно дышите

Особенно полезно это делать, если тошнота вызвана стрессом или тревогой. Для этого следует сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на три секунды и медленно выдохнуть. Повторите несколько раз.

Пейте больше жидкости

Пить следует маленькими глотками на протяжении всего дня. Вода должна быть комнатной. Можно также добавить сок лимона. В них содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет провоцировать кишечник. Только не переусердствуйте – лишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.

– Впрочем, это можно делать, если у вас нет патологий желудочно-кишечного тракта. Только при таких условиях можно добавлять лимонный сок к воде. Он также будет стимулировать рецепторы, и тошнота будет уменьшаться. Но не на голодный желудок, — предупреждает врач.

Исключите из рациона тяжелую пищу

Обычно для восстановления после тошноты советуют есть бананы, рис, яблочное пюре. А вот от жареного, молочного и мяса следует отказаться.

— Больше ешьте клетчатки, уберите всю жирную пищу или продукт, который вызывает у вас это неприятное состояние. Все это может провоцировать центры тошноты. Если есть психогенный фактор — убираете этот фактор, — советует врач.

Также при тошноте можно сделать холодный компресс. А еще – не одевать тесные вещи и не пить газированные напитки. Они могут вызвать вздутие живота. К тому же большое количество сахара, содержащегося в этих напитках, может усилить тошноту.

Если тошнота не проходит в течение трех-четырех дней – обязательно обратитесь к врачу. А вот если чувствуете вместе с тошнотой еще и боль в груди – немедленно к медикам. Такие симптомы могут быть признаком инфаркта. И не принимайте самостоятельно никаких лекарств.