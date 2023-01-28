Нудота – це симптом, а не хвороба, кажуть лікарі. І виділяють два види цього неприємного стану. Перший пов’язують з органічною патологією, тобто нудити може за наявності певних хвороб. Другий – так звана функціональна нудота. Вона може виникати під час вагітності або ж стресу. За таких умов жодного лікування не потрібно.

А ще нудота може виникнути при поганому травленні, вірусах та від неприємного запаху. Разом з терапевтом-гастроентерологом Юлією Ягодіновою, ми спробували розібратися, що робити у таких випадках та як полегшити неприємний стан.

Не лягайте

Зараз дивляться

Коли ви лежите, шлунковий сік може піднятися по стравоходу, посилюючи відчуття нудоти і дискомфорту. Саме через це лікарі не радять лягати відразу після прийому їжі.

– Потрібно більше рухатися. Лягати можна не раніше ніж за пів години після їди. Тому що відбувається закид жовчі із дванадцятипалої кишки в шлунок, а потім у стравохід, і вам буде гірше, якщо одразу ляжете. Варто також не їсти за 4 години до сну, – радить терапевт-гастроентеролог Юлія Ягодінова.

Відкрийте вікно або вийдіть на свіже повітря.

Свіже повітря полегшує нудоту. Особливо корисно це робити вагітним.

– При вагітності зранку потрібно пити воду. Не потрібно наїдатися. Люди часто кажуть: поїж, ти ж вагітна, поїж за двох. Цього не потрібно робити. При такій нудоті лише свіже повітря, – рекомендує Юлія Ягодінова.

Правильно дихайте

Особливо корисно це робити, якщо нудота викликана стресом або тривогою. Для цього варто зробити глибокий вдих через ніс, затримати дихання на три секунди і повільно видихнути. Повторювати кілька разів.

Пийте більше рідини

Пити варто маленькими ковтками впродовж усього дня. Вода має бути кімнатної температури. Можна також додати сік лимона. У них міститься корисна для травлення лимонна кислота. Якщо нудота викликана запором, тепла вода з лимонним соком допоможе стимулювати кишківник. Тільки не перестарайтеся — зайва кількість лимонної кислоти може посилити нудоту.

– Проте це можна робити, якщо у вас немає патологій шлунково-кишкового тракту. Лише за таких умов можна додавати лимонний сік до води. Він також стимулюватиме рецептори, і нудота зменшуватиметься. Але не на голодний шлунок, – попереджає лікарка.

Виключіть з раціону важку їжу

Зазвичай для відновлення після нудоти радять їсти банани, рис, яблучне пюре. А ось від смаженого, молочного та м’яса варто відмовитися.

– Більше їжте клітковини, приберіть всю жирну їжу або ж продукт, який викликає у вас цей неприємний стан. Все це може провокувати центри нудоти. Якщо є психогенний фактор – прибираєте цей фактор, – радить лікарка.

Також при нудоті можна зробити холодний компрес. А ще – не одягати тісні речі та не пити газовані напої. Вони можуть викликати здуття живота. До того ж велика кількість цукру, який міститься в цих напоях, може посилити нудоту.

Якщо ж нудота не проходить впродовж трьох-чотирьох днів – обов’язково зверніться до лікаря. А ось якщо відчуваєте разом з нудотою ще й біль у грудях – негайно до медиків. Бо такі симптоми можуть бути ознакою інфаркту. І не приймайте самостійно жодних ліків.