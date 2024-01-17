Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему женщинам не нужно бояться лакомиться сладкими, калорийными финиками.

— Многие наши милые дамы категорически избегают этого замечательного сухофрукта, ссылаясь на то, что он якобы слишком калориен, — говорит Людмила Сердюк.

Источник бодрости и энергии

Однако, по словам медика, вся прелесть и уникальность фиников заключается именно в их природной сладости, которая является отличной здоровой альтернативой чистым углеводам в виде конфет и печенья.

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А поскольку углеводы являются для нас незаменимым источником энергии, то именно финики приходят на выручку тем, кто хочет зарядится полезной бодростью с утра и сохранить этот заряд в течение дня.

Для тех, кто на диете

Финики, по словам терапевта, станут великолепным подспорьем для тех, кто пытается бороться с лишними килограммами. Сухофрукт не только отобьет охоту к вредным сладостям, но и поможет стимулировать пищеварение и очистить кишечник.

Борьба с депрессией

Людмила Сердюк рекомендует также финики как эффективное средство в преодолении стрессовых и депрессивных состояний. Яркий и свежий вкус фиников, по ее словам, помогает улучшить настроение и поднять жизненный тонус.

Врач добавила, что рекомендованная суточная норма фиников составляет не больше десяти штук, поскольку продукт действительно калориен — в 100 г содержит 246 ккал.