Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому жінкам не потрібно боятися ласувати солодкими, калорійними фініками.

– Багато наших милих дам категорично уникають цього чудового сухофрукта, посилаючись на те, що він нібито надто калорійний, – каже Людмила Сердюк.

Джерело бадьорості та енергії

Однак, за словами медикині, вся принадність і унікальність фініків полягає саме в їхній природній солодкості, яка є чудовою здоровою альтернативою чистим вуглеводам у вигляді цукерок і печива.

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А оскільки вуглеводи є для нас незамінним джерелом енергії, то саме фініки стають у пригоді тим, хто хоче зарядитися корисною бадьорістю зранку і зберегти цей заряд протягом дня.

Для тих, хто на дієті

Фініки, за словами терапевта, стануть чудовою підмогою для тих, хто намагається боротися із зайвими кілограмами. Сухофрукт не тільки відіб’є охоту до шкідливих солодощів, а й допоможе стимулювати травлення й очистити кишечник.

Боротьба з депресією

Людмила Сердюк рекомендує також фініки як ефективний засіб у подоланні стресових і депресивних станів. Яскравий і свіжий смак фініків, за її словами, допомагає поліпшити настрій і підняти життєвий тонус.

Лікарка додала, що рекомендована добова норма фініків становить не більш десяти штук, оскільки продукт справді калорійний – у 100 г містить 246 ккал.