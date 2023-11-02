Вспышка гепатита А, которая заставила объявить в Виннице чрезвычайную ситуацию, распространяется по Украине. Уже есть сообщения об обнаружении больных в Ивано-Франковской области, заговорили о том, что вирус может угрожать Киеву.

Чем объяснить стремительное распространение заболеваемости? Было ли такое в Украине раньше? Чего ждать дальше и есть ли основания заподозрить биодиверсию?

С этими вопросами Факты ICTV обратились к своему постоянному эксперту, известному и авторитетному эпидемиологу Людмиле Мухарской.

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Где живет гепатит А

— Людмила Мирославовна, действительно ли нынешняя вспышка гепатита А в Виннице исключительна для Украины и ничего подобного ранее не фиксировалось?

— Это не так. Вирус гепатита А — актуален для Украины, он живет у нас в окружающей среде, поэтому спорадическая заболеваемость фиксируется всегда. А вспышки гепатита А, или, как его еще называют, болезни Боткина, как правило, бывают каждый год.

— И всегда такие многочисленные, как в этом году?

— Массовость вспышки зависит от фактора передачи вируса, основных два — водный и через продукты, контаминированные вирусом.

Водный значительно более массовый. К примеру, в 2003 году была вспышка гепатита А в Луганской области, тогда заболело около 700 человек. Причиной стала недоброкачественная питьевая вода.

— Скажите, действительно ли трудно, а иногда и невозможно выявить источник заражения?

— В средствах массовой информации путают понятия источник и фактор. Источником всегда является человек, тот самый так называемый нулевой пациент. Выявить его можно только в начале вспышки, сейчас, на мой взгляд, его уже и не нужно искать.

Главное – определить фактор передачи возбудителя, механизм — водный он, через зараженные продукты, или контактно-бытовой. Причем, фактор может быть как один-единственный, так и все вместе. Возникает такая цепь заражения.

Правильно установить фактор передачи возбудителя болезни — значит правильно определить порядок действий и мероприятий по его обезвреживанию.

Может ли возникнуть эпидемия гепатита А

— Скажите, следует ли связывать заболевание гепатитом А, которое обнаружили вчера сразу у нескольких человек в Ивано-Франковске, а только что и на Закарпатье, со вспышкой в Виннице? Или это, так сказать, отдельная вспышка?

— Думаю, что отдельная. Поскольку возбудитель вируса А активизируется каждые 5-7 лет, значит, теперь как раз пришло время. Но, на всякий случай, стоило бы все же проверить связь с винницкой вспышкой. Правда, не уверена, что этим будут заниматься.

— А реально ли, что гепатит А может одновременно массово появиться в нескольких регионах. Грозит ли это эпидемией?

— Это была бы беспрецедентная ситуация, уверена, что она — необычна для Украины. Особенно в отношении гепатита А.

Могут ли вирус гепатита А применить как биооружие

— Людмила Мирославовна, несколько провокационный вопрос, который, тем не менее, муссируется, может ли быть вспышка и распространение гепатита А результатом биодиверсии?

— Честно говоря, не встречала никаких упоминаний в специальной литературе о вирусе гепатита А как о потенциальном биооружии.

Давайте рассуждать логически: зачем дополнительно распространять этот вирус, когда он в достаточном количестве живет в окружающей среде. Это, во-первых.

Во-вторых, у этого вируса нет значительного действия, характерного для биооружия. Да, он поражает печень и кишечно-пищеварительную систему, но в большинстве случаев — течение болезни легкое.

После перенесенного гепатита А формируется стойкий, достаточно длительный иммунитет.

Единственная опасность в том, что он может протекать бессимптомно, особенно у детей, даже без желтухи. Больные дети идут в детские коллективы и заражают других.

То есть, это дополнительный фактор, который способствует массовости. А при массовых вспышках увеличивается нагрузка на систему здравоохранения.

Тяжелые случаи тоже есть, но они связаны с индивидуальными состояниями больных, наличием у них сопутствующих заболеваний или снижением иммунитета.