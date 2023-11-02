Спалах гепатиту А, який змусив оголосити у Вінниці надзвичайну ситуацію, шириться Україною. Вже є повідомлення про виявлення хворих в Івано-Франківській області, заговорили про те, що вірус може загрожувати Києву.

Чим пояснити стрімке розповсюдження захворюваності? Чи було таке в Україні раніше? Чого чекати далі та чи є підстави запідозрити біодиверсію?

З цими питаннями Факти ICTV звернулися до своєї постійної експертки, знаного й авторитетного епідеміолога Людмили Мухарської.

Зараз дивляться

Де живе гепатит А

– Людмило Мирославівно, чи дійсно нинішній спалах гепатиту А у Вінниці винятковий для України й нічого подібного раніше не фіксувалося?

– Це не так. Вірус гепатиту А – актуальний для України, він живе у нас в навколишньому середовищі, тому спорадична захворюваність фіксується завжди. А спалахи гепатиту А, або, як його ще називають, хвороби Боткіна, зазвичай трапляються щороку.

– І завжди такі численні, як цьогоріч?

– Масовість спалаху залежить від фактору передавання вірусу, основних два – водний і через продукти, контаміновані вірусом.

Водний значно масовіший. Приміром, у 2003 році був спалах гепатиту А у Луганській області, тоді захворіло близько 700 осіб. Причиною стала недоброякісна питна вода.

– Скажіть, чи дійсно важко, а іноді й неможливо виявити джерело зараження?

– У засобах масової інформації плутають поняття джерело і фактор. Джерелом завжди є людина, той самий так званий нульовий пацієнт. Виявити його можна лише на початку спалаху, зараз, на мій погляд, його вже й не потрібно шукати.

Головне – виявити чинник передання збудника, механізм – водний він, через заражені продукти, чи контактно-побутовий. Причому фактор може бути як один-єдиний, так і всі разом. Виникає такий собі ланцюг зараження.

Правильно встановити фактор передачі збудника хвороби – означає правильно визначити порядок дій і заходів щодо його знешкодження.

Чи може виникнути епідемія гепатиту А

– Скажіть, чи слід пов’язувати захворювання гепатитом А, що виявили вчора одразу в декількох людей в Івано-Франківську, а щойно й на Закарпатті, зі спалахом у Вінниці? Чи це, так би мовити, окремий спалах?

– Гадаю, що окремий. Оскільки збудник вірусу А активізується кожні 5-7 років, тепер саме настав час. Але, про всяк випадок, варто було б усе ж перевірити зв’язок із вінницьким спалахом. Щоправда, не впевнена, що цим будуть займатися.

– А чи реально те, що гепатит А може одночасно масово з’явитися в декількох регіонах? Чи це загрожує епідемією?

– Це була б безпрецедентна ситуація, упевнена, що вона – незвичайна для України. Особливо щодо гепатиту А.

Чи можуть вірус гепатиту А застосувати як біозброю

– Людмило Мирославівно, дещо провокаційне питання, яке, тим не менш, мусується, чи може бути спалах і поширення гепатиту А результатом біодиверсії?

– Чесно кажучи, не траплялося жодних згадувань у спеціальній літературі про вірус гепатиту А як про потенційну біозброю.

Поміркуймо логічно: нащо додатково поширювати цей вірус, коли він у достатній кількості живе в навколишньому середовищі. Це по-перше.

По-друге, у цього вірусу немає значної дії, характерної для біозброї. Так, він вражає печінку і кишково-травну систему, але, у більшості випадків перебіг хвороби легкий.

Після перенесеного гепатиту А формується стійкий, досить тривалий імунітет.

Єдина небезпека в тому, що він може протікати безсимптомно, особливо у дітей, навіть без жовтяниці. Хворі діти йдуть у дитячі колективи і заражають інших.

Тобто, це додатковий фактор, який сприяє масовості. А при масових спалахах збільшується навантаження на систему охорони здоров’я.

Важкі випадки теж трапляються, але вони пов’язані з індивідуальними станами хворих, наявністю у них супутніх захворювань чи зниженням імунітету.