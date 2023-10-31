Заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко повідомила останні дані щодо спалаху в області гепатиту А.

Станом на вівторок, 31 жовтня, в області зареєстровано 206 випадків. 143 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 25 дітей. За вчора з лікарень виписали 25 людей.

Крім Вінниці, поодинокі випадки захворювання на гепатит А виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

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Відповідні служби встановили, що епідеміологічний шлях інфікування майже 95% цих пацієнтів так або інакше пов’язаний з Вінницею.

Пацієнти або працювали там, або навчалися, або їздили за покупками в магазини чи на базар. Отже, джерело хвороби треба шукати саме в обласному центрі.

Поки що пошуки не дали результату, хоч ними займається велика команда фахівців Держпродспоживслужби і Вінницького обласного центру профілактики хвороб МОЗ України.

І донині продовжують для дослідження відбирати проби води і харчових продуктів.

– Додатково ми розпочали обстеження працівників підприємств, які виробляють питну воду, харчові продукти і молочну продукцію: сметану, сир, йогурти тощо, – зазначила Бондаренко.

Вона роз’яснила, що працівники здають аналіз крові на виявлення ознак гострого захворювання, оскільки гепатит А може протікати в латентній формі і маскуватись за клінічними ознаками грипу та ГРВІ.

Наразі у Вінницькій області діє надзвичайна ситуація регіонального рівня, пов’язана зі спалахом вірусного гепатиту А.

Відповідне рішення ухвалене 30 жовтня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З понеділка, 30 жовтня, для школярів Вінницької громади тимчасово впровадили дистанційне навчання.

Джерело: Вінниця info