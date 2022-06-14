В Украине настоящее жаркое лето. Однако не все довольны высокой температурой, и люди жалуются на жару. Чтобы уберечься от теплового удара, придерживайтесь простых рекомендаций.

Симптомы теплового удара

тошнота; головокружение; потеря равновесия; одышка; повышение температуры; обильное потоотделение.

Первая помощь при тепловом ударе

помогите больному перейти в затененное, хорошо проветриваемое помещение;

снимите одежду, которая мешает охлаждению организма и затрудняет дыхание;

помогите человеку прилечь или сесть на стул со спинкой;

дайте больному валидол (под язык), мятные капли или мятный леденец — это облегчит дыхание и общее состояние;

попросите человека снять зубные протезы, поскольку возможна рвота;

дайте выпить подсоленной воды не менее литра, за несколько приемов;

охлаждайте тело, смачивая его водой. Намочите полотенце и обмотайте им голову, увлажните одежду и открытые участки тела, это позволит вам снизить температуру до оптимальной;

тяжелая форма теплового удара предусматривает закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, инъекции дантролена;

даже если состояние пострадавшего улучшится, вызовите скорую, чтобы его осмотрели медики.

— Обычно тепловой удар, в отличие от солнечного, который возникает от воздействия прямых солнечных лучей, случается в душном пространстве, где нет притока свежего воздуха, — сказала врач-терапевт Марина Ерина. – Это может быть комната, вагон поезда, салон автобуса, непроветриваемый коридор и так далее.

По словам доктора, тепловой удар не возникает одномоментно. Сначала человек испытывает недостаток воздуха, затем слабость. При этом бледнеет кожа, может бросить в пот, учащается пульс.

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Профилактика

Поддерживайте прохладу в комнате.

Для этого необходимо днем закрывать окна и завешивать их темными шторами, а на ночь наоборот стоит открывать окна. Если же помещение оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

Пейте больше воды, но без фанатизма.

Не забывайте вовремя пополнять запасы воды в организме. Поставьте графин на рабочем столе, носите с собой удобную бутылку, бросайте в воду лимон, мяту или ломтики огурцов — так еще свежее.

Полегче с едой.

Не налегайте на жирные блюда. Отдайте предпочтение продуктам, богатым жидкостью: в темной зелени, кроме витаминов и полезной клетчатки, содержится много воды.

Не находитесь долго на солнце.

Лучше не выходить на улицу в пик жары (с 12.00 до 16.00), чтобы избежать теплового или солнечного удара. Также пытайтесь находиться в тени.

Не употребляйте алкоголь.

Спиртное обладает мочегонным эффектом, а значит, налегать на него — путь к обезвоживанию. К тому же, будучи пьяным, легко потерять бдительность и принять симптомы теплового удара (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение) за эффект спиртного.

Одевайтесь правильно.

Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, а также не забудьте о головном уборе и солнцезащитных очках. Красивую, но неудобную обувь спрячьте подальше. Остановитесь на легких кожаных туфлях (если это диктует дресс-код), дышащих кроссовках.