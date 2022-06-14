В Україні справжнє спекотне літо. Однак не усі задоволені високою температурою, і люди скаржаться на спеку. Щоб вберегтися від теплового удару, дотримуйтеся простих рекомендацій.

Симптоми теплового удару

нудота; запаморочення; втрата рівноваги; задишка; підвищення температури; рясне потовиділення.

Перша допомога після теплового удару

допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;

зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;

допоможіть людині лягти або сісти на стілець зі спинкою;

дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;

попросіть людину зняти зубні протези, бо можливе блювання;

дайте випити підсоленої води не менше літра, за кілька прийомів;

охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотайте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дасть вам змогу знизити температуру до оптимальної;

важка форма теплового удару передбачає закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;

навіть, якщо стан потерпілого покращиться, викличте швидку, щоб його оглянули медики.

– Зазвичай тепловий удар, на відміну від сонячного, який виникає від впливу прямих сонячних променів, трапляється в задушливому просторі, де немає припливу свіжого повітря, – говорить лікарка-терапевт Марина Єріна. – Це може бути кімната, вагон поїзда, салон автобуса, коридор, що не провітрюється тощо.

За словами лікаря, тепловий удар не виникає одномоментно. Спочатку людина відчуває нестачу повітря, потім слабкість. При цьому блідне шкіра, може кинути в піт, частішає пульс.

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Профілактика

Підтримуйте прохолоду у кімнаті.

Для цього необхідно вдень ​​закривати вікна і завішувати їх темними шторами, а на ніч навпаки варто відкривати вікна. Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, то вмикаючи його, треба зачинити двері та вікна.

Пийте більше води, але без фанатизму.

Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.

Легше з їжею.

Уникайте вживання жирної та калорійної їжі. Надавайте перевагу продуктам, з високим вмістом рідини. Зокрема у зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.

Не перебувайте довго на сонці.

Краще не виходити на вулицю у найбільшу спеку (з 12.00 до 16.00), а якщо уже опинилися під сонцем, то шукайте тінь.

Не вживайте алкоголь.

Вживання спиртного провокує часте сечовиділення, а це призводить до зневоднення, а ще у нетверезому стані легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) з наслідками вживання алкоголю.

Одягайтеся за погодою.

Носіть легкий і вільний одяг із натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри. Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях, кросівках чи сандалях.