Как это ни парадоксально прозвучит, но при всей развитости современной цивилизации с ее высокими технологиями и продвинутым уровнем медицины, пандемия коронавируса по количеству человеческих жертв словно отбросила человечество на сто лет назад, в 1918-19 годы, когда мир пожирала пандемия гриппа.

Судите сами: грипп 1918-19 годов унес жизни 50 млн человек. Тогда на земном шаре жила четверть от количества нынешнего населения. Сегодня во всем мире число смертей от Covid-19 превышает 4,6 млн человек.

Для сравнения: Covid-19 убил столько же американцев, сколько пандемия гриппа 1918-19 гг. — более 675 тыс. человек. Население США столетие назад составляло лишь одну треть от нынешнего, а это означает, что грипп прошел по стране гораздо шире и смертоноснее.

— Но кризис Covid-19 в любом случае является колоссальной трагедией сам по себе, особенно с учетом невероятных достижений в научных знаниях и неспособности максимально использовать вакцины, доступные на этот раз, — говорит историк медицины из Мичиганского университета Ховард Маркел,

Как и грипп 1918-19 годов, Covid-19 может никогда полностью не исчезнуть из нашей среды. Ученые надеются, что коронавирус, так же, как и грипп, станет легким сезонным недомоганием, поскольку иммунитет человека укрепляется за счет вакцинации и повторных инфекций. Но на это потребуется время.

— Мы надеемся, что это будет похоже на простуду, но нет никаких гарантий, — отмечает биолог из Университета Эмори Рустом Антиа.

На данный момент пандемия по-прежнему крепко держит в своих лапах Соединенные Штаты и другие части мира.

Хотя всплеск инфекций, вызванный Covid-вариантом Дельта, возможно, достиг своего пика, смертность в США в среднем составляет более 1,9 тыс. человек в день — это самый высокий уровень с начала марта 2021 года. А общее число жертв в стране превысило 675 тыс., согласно подсчетам Центра США по контролю и профилактике заболеваний. Хотя считается, что реальная цифра гораздо выше.

Зима может принести новый всплеск, поскольку согласно модели Вашингтонского университета, к 1 января 2022 года от Covid-19 умрут еще около 100 тыс. американцев, в результате чего общее число жертв в США достигнет 776 тыс. человек.

Во многих отношениях грипп 1918-1919 годов, который был ошибочно назван испанским, т.к. впервые получил широкое освещение в средствах массовой информации Испании, был хуже. Распространенный благодаря мобильности Первой мировой войны, он убивал молодых, здоровых взрослых в огромных количествах.

Тем не менее, перелеты на реактивных самолетах и ​​массовые миграции угрожают усугубить последствия нынешней пандемии. Большая часть мира не вакцинирована. А коронавирус полон сюрпризов.

— Covid-19 мог бы быть гораздо менее смертоносным в США, если бы больше людей были вакцинированы быстрее, и у нас все еще есть возможность изменить ситуацию, — говорит директор по исследованиям в области неотложной помощи в Национальном институте здравоохранения Джереми Браун.

Мы часто упускаем из виду, насколько нам повезло, и принимаем эти вещи как должное, отмечает ученый.