Хоч як це парадоксально прозвучить, але при всій розвиненості сучасної цивілізації з її високими технологіями і просунутим рівнем медицини, пандемія коронавірусу за кількістю людських жертв немов відкинула людство на сто років тому, в 1918-19 роки, коли світ пожирала пандемія грипу.

Судіть самі: грип 1918-19 років забрав життя 50 млн осіб. Тоді на земній кулі жила чверть від кількості нинішнього населення. Нині в усьому світі число смертей від Covid-19 перевищує 4,6 млн осіб.

Для порівняння: Covid-19 вбив таку саму кількість американців, що й пандемія грипу 1918-19 рр. – понад 675 тис. осіб. Населення США століття тому становило лише одну третину від нинішнього, а це означає, що грип пройшов по країні набагато ширше і смертоносніше.

– Але криза Covid-19 в будь-якому разі є колосальною трагедією сама по собі, особливо з урахуванням неймовірних досягнень у наукових знаннях і нездатності максимально використовувати вакцини, доступні цього разу, – говорить історик медицини з Мічиганського університету Говард Маркел,

Як і грип 1918-19 років, Covid-19 може ніколи повністю не зникнути з нашого середовища. Вчені сподіваються, що коронавірус, як і грип, стане легким сезонним нездужанням, оскільки імунітет людини зміцнюється за рахунок вакцинації і повторних інфекцій. Але на це потрібен час.

– Ми сподіваємося, що це буде схоже на застуду, але немає жодних гарантій, – зазначає біолог з Університету Еморі рустом Антіа.

Наразі пандемія, як і раніше, міцно тримає в своїх лапах Сполучені Штати та інші частини світу.

Хоча сплеск інфекцій, викликаний Сovid-варіантом Дельта, можливо, досяг свого піку, смертність у США в середньому становить понад 1,9 тис. осіб на день – це найвищий рівень із початку березня 2021 року. А загальна кількість жертв у країні перевищила 675 тис., згідно з підрахунками Центру США із контролю та профілактики захворювань. Хоча вважається, що реальна цифра набагато вища.

Зима може принести новий сплеск, оскільки за моделлю Вашингтонського університету, до 1 січня 2022 року від Covid-19 помруть ще близько 100 тис. американців, в результаті чого загальна кількість жертв в США досягне 776 тис. осіб.

Багато в чому грип 1918-1919 років, який був помилково названий іспанським, бо вперше отримав широке висвітлення в засобах масової інформації Іспанії, був гіршим. Поширений завдяки мобільності Першої світової війни, він вбивав молодих, здорових дорослих у величезних кількостях.

Проте перельоти на реактивних літаках і масові міграції загрожують посилити наслідки нинішньої пандемії. Велика частина світу не вакцинована. А коронавірус сповнений сюрпризів.

– Covid-19 міг би бути набагато менш смертоносним у США, якби більше людей вакцинувалися швидше, і ми все ще маємо можливість змінити ситуацію, – каже директор з досліджень у сфері невідкладної допомоги в Національному інституті охорони здоров’я Джеремі Браун.

Ми часто не помічаємо, наскільки нам пощастило, і приймаємо ці речі як належне, зазначає вчений.