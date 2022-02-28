Из-за военных действий в Украине граждане могут нуждаться в помощи психологов.

Министерство образования и науки Украины запускает ежедневные онлайн-встречи с сертифицированными психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования.

Они будут проходить каждый день в 13.00 и 20.00 бесплатно для всех украинцев.

Присоединиться к ним можно на странице образовательного хаба EduHub.in.ua в Facebook.

24 февраля Россия напала на Украину. С этого времени на территории страны идет война. Города страдают от обстрелов, на улицах происходят стычки.

Поэтому граждан призывают оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.

Чтобы сохранять спокойствие, следует читать информацию только из официальных источников, проверять данные и слепо не верить фейкам. Кроме того, нужно отвлекаться от чтения новостей, почаще общаться с близкими.

Источник: EduHub.in.ua