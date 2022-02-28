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Страхи через війну – де українці можуть отримати безкоштовну допомогу психологів

28 Лютого 2022, 18:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
психологічна допомога
Джерело: Depositphotos

Через воєнні дії в Україні громадяни можуть потребувати допомоги психологів.

Міністерство освіти і науки України запускає щоденні онлайн-зустрічі з сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Вони проходитимуть щодня о 13.00 та 20.00 безкоштовно для всіх українців.

Долучитися до них можна на сторінці освітнього хабу EduHub.in.ua у Facebook.

24 лютого Росія напала на Україну. З того часу на території країни триває війна. Міста потерпають від обстрілів, на вулицях відбуваються сутички.

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Через це громадян закликають залишатися вдома та без потреби не виходити на вулицю.

Щоб зберігати спокій, варто читати інформацію лише з офіційних джерел, перевіряти дані та сліпо не вірити фейкам. Крім того, треба відволікатися від читання новин, частіше спілкуватися з близькими.

Джерело: EduHub.in.ua

Теги
Війна в Україні , Поради психолога
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