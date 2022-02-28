Через воєнні дії в Україні громадяни можуть потребувати допомоги психологів.

Міністерство освіти і науки України запускає щоденні онлайн-зустрічі з сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Вони проходитимуть щодня о 13.00 та 20.00 безкоштовно для всіх українців.

Долучитися до них можна на сторінці освітнього хабу EduHub.in.ua у Facebook.

24 лютого Росія напала на Україну. З того часу на території країни триває війна. Міста потерпають від обстрілів, на вулицях відбуваються сутички.

Через це громадян закликають залишатися вдома та без потреби не виходити на вулицю.

Щоб зберігати спокій, варто читати інформацію лише з офіційних джерел, перевіряти дані та сліпо не вірити фейкам. Крім того, треба відволікатися від читання новин, частіше спілкуватися з близькими.

Джерело: EduHub.in.ua