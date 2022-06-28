Есть простой, доступный и выверенный десятилетиями способ защитить себя и своих близких от смертельно опасных инфекций — столбняка и дифтерии. И это — вакцинация.
О необходимости плановых прививок от столбняка и дифтерии напоминают эксперты онлайн-платформы Береги себя.
— Во время войны и природных катаклизмов всегда возрастает опасность распространения инфекций. Поэтому критически необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка, — предупреждают медики.
Дифтерия
Дифтерию вызывает коринебактерия, которая передается воздушно-капельным путем.
Симптомы дифтерии:
- высокая температура;
- слабость, истощение;
- боль в горле;
- бело-серые наслоения на миндалинах, которые могут отслаиваться и приводить к удушению и смерти.
Столбняк
Инфицирование столбняком может случиться из-за попадания возбудителя из окружающей среды в рану или порез.
Симптомы столбняка:
- боль и спазмы в мышцах тела, лица;
- лихорадка.
Медики напоминают: защититься от обеих болезней очень просто — вакцина входит в государственный календарь прививок, а значит имеется в медицинских учреждениях первичного звена и доступна бесплатно.
Регулярная ревакцинация от этих болезней во взрослом возрасте необходима каждые 10 лет.
Не откладывайте на потом заботу о себе и обратитесь в семейную амбулаторию в месте своего пребывания.
Источник: Береги себя