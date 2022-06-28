Есть простой, доступный и выверенный десятилетиями способ защитить себя и своих близких от смертельно опасных инфекций — столбняка и дифтерии. И это — вакцинация.

О необходимости плановых прививок от столбняка и дифтерии напоминают эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— Во время войны и природных катаклизмов всегда возрастает опасность распространения инфекций. Поэтому критически необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка, — предупреждают медики.

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Дифтерия

Дифтерию вызывает коринебактерия, которая передается воздушно-капельным путем.

Симптомы дифтерии:

высокая температура;

слабость, истощение;

боль в горле;

бело-серые наслоения на миндалинах, которые могут отслаиваться и приводить к удушению и смерти.

Столбняк

Инфицирование столбняком может случиться из-за попадания возбудителя из окружающей среды в рану или порез.

Симптомы столбняка:

боль и спазмы в мышцах тела, лица;

лихорадка.

Медики напоминают: защититься от обеих болезней очень просто — вакцина входит в государственный календарь прививок, а значит имеется в медицинских учреждениях первичного звена и доступна бесплатно.

Регулярная ревакцинация от этих болезней во взрослом возрасте необходима каждые 10 лет.

Не откладывайте на потом заботу о себе и обратитесь в семейную амбулаторию в месте своего пребывания.

Источник: Береги себя