Є простий, доступний й вивірений десятиліттями спосіб захистити себе і своїх близьких від смертельно небезпечних інфекцій — правця і дифтерії. І це — вакцинація.
Про необхідність планових щеплень від правця та дифтерії нагадують експерти онлайн-платформи Бережи себе.
– Під час війни та природних катаклізмів завжди зростає небезпека поширення інфекцій. Тому критично необхідно вакцинуватися від дифтерії та правця, – попереджають медики.
Дифтерія
Дифтерію викликає коринебактерія, яка передається повітряно-крапельним шляхом.
Симптоми дифтерії:
- висока температура;
- слабкість, виснаження;
- біль в горлі;
- біло-сірі нашарування на мигдалинах, які можуть відшаровуватися і приводити до удушення і смерті.
Правець
Інфікування правцем може статися через попадання збудника з навколишнього середовища в рану або поріз.
Симптоми правця:
- біль і спазми в м’язах тіла, обличчя;
- лихоманка.
Медики нагадують: захиститися від обох хвороб дуже просто – вакцина входить до державного календаря щеплень, а значить є в медичних установах первинної ланки та доступна безкоштовно.
Регулярна ревакцинація від цих хвороб в дорослому віці необхідна кожні 10 років.
Не відкладайте на потім турботу про себе і зверніться в сімейну амбулаторію в місці свого перебування.
Джерело: Бережи себе