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Вакцинація

Судоми та удушшя: простий спосіб захистити себе від смертельно небезпечних правця та дифтерії

28 Червня 2022, 14:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Є простий, доступний й вивірений десятиліттями спосіб захистити себе і своїх близьких від смертельно небезпечних інфекцій — правця і дифтерії. І це — вакцинація.

Про необхідність планових щеплень від правця та дифтерії нагадують експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Під час війни та природних катаклізмів завжди зростає небезпека поширення інфекцій. Тому критично необхідно вакцинуватися від дифтерії та правця, – попереджають медики.

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Дифтерія

Дифтерію викликає коринебактерія, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми дифтерії:

  • висока температура;
  • слабкість, виснаження;
  • біль в горлі;
  • біло-сірі нашарування на мигдалинах, які можуть відшаровуватися і приводити до удушення і смерті.

Правець

Інфікування правцем може статися через попадання збудника з навколишнього середовища в рану або поріз.

Симптоми правця:

  • біль і спазми в м’язах тіла, обличчя;
  • лихоманка.

Медики нагадують: захиститися від обох хвороб дуже просто – вакцина входить до державного календаря щеплень, а значить є в медичних установах первинної ланки та доступна безкоштовно.

Регулярна ревакцинація від цих хвороб в дорослому віці необхідна кожні 10 років.

Не відкладайте на потім турботу про себе і зверніться в сімейну амбулаторію в місці свого перебування.

Джерело: Бережи себе

Теги
Вакцинація Дифтерія Медики Правець
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