Станом на 26 червня майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти Covid-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– З об’єктивних причин, викликаних повномасштабним вторгненням РФ, спостерігаємо зменшення темпів вакцинації проти коронавірусної хвороби, – зазначив Ігор Кузін.

Разом з тим, за його словами, останні чотири місяці середня кількість зроблених щеплень становить близько чверті мільйона на місяць.

Зараз дивляться

В цілому, першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації — 15,2 млн українців, отримали бустерне щеплення — 1,4 млн осіб.

Статистика свідчить, що найбільше українці зараз роблять бустерні щеплення.

У той же час медична інфраструктура з вакцинації дозволяє щеплювати всіх, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах.

Тільки за минулий тиждень працювали близько 2 500 пунктів щеплення і 109 центрів масової вакцинації. Щеплювали українців 463 мобільних бригади.

За цей же період найбільш ефективна робота пунктів щеплень, враховуючи їхню кількість та кількість проведених щеплень, спостерігається у Волинській та Тернопільській областях та Києві.

Важливо, що в Україні достатньо вакцин — майже 10 млн. Зокрема, мова йде про вакцини Cominarty від Pfizer і CoronaVac.

– Зараз особливо важливо піклуватися про себе й здоров’я близьких, адже цим ми не тільки зберігаємо своє життя, але і даємо можливість медикам працювати для порятунку постраждалих в результаті війни, — підсумував Ігор Кузін.

І закликав усіх, хто ще не отримав необхідне щеплення, надолужити пропущене.

Нагадаємо, якщо в закладі охорони здоров’я немає вакцини, то слід звернутися до головного лікаря. Якщо він не може надати необхідну інформацію, зверніться до департаменту/правління охорони здоров’я у вашій області.

У разі, якщо не вдалося залагодити ситуацію, зверніться до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я— 0 800 60 20 19.