По состоянию на 26 июня почти 700 тыс. украинцев не получили вторую дозу вакцины против Covid-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— По объективным причинам, вызванным полномасштабным вторжением РФ, наблюдаем уменьшение темпов вакцинации против коронавирусной болезни, — отметил Игорь Кузин.

Вместе с тем, по его словам, последние четыре месяца среднее количество сделанных прививок составляет около четверти миллиона в месяц.

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В общей сложности первую дозу получили 15,9 млн человек, завершили базовый курс вакцинации — 15,2 млн украинцев, получили бустерную прививку — 1,4 млн человек.

Статистика свидетельствует, что больше всего украинцы сейчас делают бустерные прививки.

В то же время медицинская инфраструктура по вакцинации позволяет прививать всех, кто в этом нуждается, в относительно безопасных регионах.

Только за прошедшую неделю работали около 2 500 пунктов прививки и 109 центров массовой вакцинации. Прививали украинцев 463 мобильных бригады.

За этот же период наиболее эффективная работа пунктов прививок, учитывая их количество и количество проведенных прививок, наблюдается в Волынской и Тернопольской областях и Киеве.

Важно, что в Украине достаточно вакцин — почти 10 млн. В частности, речь идет о вакцинах Cominarty от Pfizer и CoronaVac.

— Сейчас особенно важно заботиться о себе и здоровье близких, ведь этим мы не только сохраняем свою жизнь, но и даем возможность медикам работать для спасения пострадавших в результате войны, — подытожил Игорь Кузин.

И призвал всех, кто еще не получил необходимую прививку, наверстать пропущенное.

Напомним, если в заведении здравоохранения нет вакцины, то следует обратиться к главному врачу. Если он не может предоставить необходимую информацию, обратитесь в департамент/управление здравоохранения в вашей области. В случае, если не удалось уладить ситуацию, обратитесь в контакт-центр Министерства здравоохранения — 0 800 60 20 19.