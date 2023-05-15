В детстве ее называли Светлячком. Теперь у нее такой позывной. Выбрала, как воспоминание о детстве. Однако, все, кто знают Светлану Галич, кто встречался с ней на тяжелых дорогах войны, считают, что псевдо как нельзя лучше раскрывает характер медика фронтового госпиталя.

В мирной жизни она 35 лет была женским врачом, доктором наук, профессором. А сейчас спасает и мужчин, потому что возглавляет хирургическое отделение 61-го мобильного госпиталя на южном направлении.

— Я добровольно мобилизовалась 2 марта 2022 года. У меня не было вопроса, идти мне в ВСУ или не идти, — вспоминает Светлана.

Она имела хирургические навыки, поскольку акушерство и гинекология — хирургическая специальность. Поэтому, говорит, ей нужно было короткое время для того, чтобы научиться профессионально оказывать помощь раненым.

Она — на первом рубеже оказания помощи. Когда привозят раненых, любой военный хирург осуществляет хирургическую обработку ран, останавливает кровотечения. То есть, делает то, что нужно безотлагательно, чтобы человек не погиб.

— Не могу говорить, сколько людей прошло через мои руки, через наш госпиталь. Но могу сказать, что все они герои. Это люди, которые готовы отдать самое главное, что у них есть – свои жизни, — говорит руководитель хирургического отделения.

В тяжелые времена испытаний и потерь судьба удивительным образом сводит людей, которые когда-то давно пересекались в жизни.

Так и Светлана в одном из раненых, которого доставили в госпиталь, узнала счастливого отца, которому жена пять лет назад подарила сына. Рожала женщина как раз у профессора Галич.

— Я каждый раз думаю о том, что, может, среди раненых есть те, кого я принимала на свет Божий. Но просто об этом не знаю, и они не знают, — говорит хирург.

Женщина говорит, что всегда помнит о том, что наши герои — чьи-то дети, которых матери тяжело рожали. А теперь отдали самое дорогое стране.

Пришлось однажды и основную профессию вспомнить.

— Как-то меня вызывает дежурный хирург, говорит: “Родионовна, здесь женщина рожает”. Наши хирурги очень сильные, но роды — немножко не их специальность, — улыбается Светлана.

Она приняла роды. И первая взяла на руки здорового мальчика, маленького украинца Назара.

Его мама и папа бежали ночью из оккупированного села, потому что враги пригрозили, если родит мальчика, отберут. Сказали, что мальчиков надо убивать, потому что они когда-то за Украину будут воевать.

Светлана рассказывает, что когда узнает о новых фактах зверств, которые творят россияне, у нее комком к горлу поднимается ненависть к врагу.

— Это нормальная реакция, однако я как врач не могу руководствоваться таким чувством, потому что разум должен оставаться холодным, — говорит Светлана.

Признается, что когда ее накрывает такая ненависть, она вспоминает о наших героях, которых видела в своем госпитале. И чувство благодарности и милосердия помогают ей продолжать работать.

Одесситка Светлана Галич — Светлячок называет своих подопечных бойцов “сонечками” и не видит сегодня свою жизнь другой. Пока не одержим победу.

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Фото предоставлено врачом