На Луганщине оккупанты разместили военный госпиталь в роддоме и детской больнице. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации.
— Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков родильный дом в Луганске уже несколько месяцев используют для лечения раненых военнослужащих России, — говорится в сообщении.
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Кроме того, под военный госпиталь переоборудовано помещение детской больницы №3.
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В то же время оккупационная администрация имеет проблемы и с расселением вновь прибывших мобилизованных.
Источник: Луганская ОВА