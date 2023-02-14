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На Луганщине оккупанты разместили военный госпиталь в роддоме и детской больнице

14 февраля 2023, 10:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

На Луганщине оккупанты разместили военный госпиталь в роддоме и детской больнице. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации.

— Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков родильный дом в Луганске уже несколько месяцев используют для лечения раненых военнослужащих России, — говорится в сообщении.

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Кроме того, под военный госпиталь переоборудовано помещение детской больницы №3.

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В то же время оккупационная администрация имеет проблемы и с расселением вновь прибывших мобилизованных.

Источник: Луганская ОВА

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Війна в Україні військовослужбовці Лікарні Луганська область пологовий будинок РФ
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