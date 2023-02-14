На Луганщині окупанти розмістили військовий госпіталь у пологовому будинку та дитячій лікарні. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

– Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже кілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців Росії, – йдеться у повідомленні.

Крім того, під військовий госпіталь переобладнано приміщення дитячої лікарні №3.

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У той же час окупаційна адміністрація має проблеми і з розселенням новоприбулих мобілізованих.

Джерело: Луганська ОВА