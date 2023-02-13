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Серед поранених окупантів у лікарнях Горлівки до 30% з обмороженими кінцівками

13 Лютого 2023, 09:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Серед поранених окупантів у лікарнях Горлівки до 30% з обмороженими кінцівками
Джерело: Depositphotos

Близько третини від поранених військовослужбовців РФ, які лікуються в лікарнях Горлівки, мають діагноз обмороження кінцівок.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

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– Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок, – йдеться в повідомленні.

Так, в медичних установах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом становить до 30% від усіх поранених.

Джерело
Генштаб ЗСУ
Теги
Війна в Україні військовослужбовці Горлівка Лікарні РФ
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