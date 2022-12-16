Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні на своїй сторінці у Facebook пояснили, за якими симптомами можна розпізнати обмороження та як надати першу допомогу.

– Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Тому першими замерзають пальці рук і ніг, а також вуха і ніс – вони найменше захищені, – пишуть медики.

Ступені обмороження:

перш ий ступінь – відчуття оніміння, поколювання, печіння. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоний відтінок;

ступінь – відчуття оніміння, поколювання, печіння. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоний відтінок; друг ий ступінь – поява пухирів з прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях;

ступінь – поява з прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях; трет ій ступінь – омертвіння всіх шарів шкіри. Пухирі наповнені кров’яним вмістом;

ступінь – омертвіння всіх шарів шкіри. Пухирі наповнені кров’яним вмістом; четверт ий ступінь – некроз шкіри і м’язів.

Перша допомога при обмороженні:

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знайти тепле приміщення, зняти холодн ий , вологий одяг і взуття;

, вологий одяг і взуття; викликати швидку;

накласти на уражені ділянки чисті, сухі марлеві пов’язки. Але туго бинтувати не слід;

якщо потерпілий у свідомості, дайте безалкогольні теплі напої;

накрийте потерпілого покривалом;

якщо не знаєте, розпитайте, скільки люд ина була на холоді тощо (повідомте медикам);

на холоді (повідомте медикам); якщо до приїзду медиків потерпілий втратив свідомість і не має ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію.

Що ні в якому разі не можна робити:

не масажуйте і не розтирайте уражені ділянки, не застосовуйте грілки тощо, щоб зігріти окремі ділянки тіла;

не відкривайте пухирі, які утворилися на місці обмороження.

Важливо! Якщо ви помітили симптоми обмороження, негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.

Джерело: Ровенська ОДЛ