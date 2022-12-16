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Медики розповіли, як розпізнати обмороження і надати першу допомогу

16 Грудня 2022, 12:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні на своїй сторінці у Facebook пояснили, за якими симптомами можна розпізнати обмороження та як надати першу допомогу.

– Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Тому першими замерзають пальці рук і ніг, а також вуха і ніс – вони найменше захищені, – пишуть медики.

Ступені обмороження:

  • перший ступінь – відчуття оніміння, поколювання, печіння. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоний відтінок;
  • другий ступінь – поява пухирів з прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях;
  • третій ступінь – омертвіння всіх шарів шкіри. Пухирі наповнені кров’яним вмістом;
  • четвертий ступінь – некроз шкіри і м’язів.
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Перша допомога при обмороженні:

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  • знайти тепле приміщення, зняти холодний, вологий одяг і взуття;
  • викликати швидку;
  • накласти на уражені ділянки чисті, сухі марлеві пов’язки. Але туго бинтувати не слід;
  • якщо потерпілий у свідомості, дайте безалкогольні теплі напої;
  • накрийте потерпілого покривалом;
  • якщо не знаєте, розпитайте, скільки людина була на холоді тощо (повідомте медикам);
  • якщо до приїзду медиків потерпілий втратив свідомість і не має ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію.

Що ні в якому разі не можна робити:

  • не масажуйте і не розтирайте уражені ділянки, не застосовуйте грілки тощо, щоб зігріти окремі ділянки тіла;
  • не відкривайте пухирі, які утворилися на місці обмороження.

Важливо! Якщо ви помітили симптоми обмороження, негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.

Джерело: Ровенська ОДЛ

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