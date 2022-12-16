Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні на своїй сторінці у Facebook пояснили, за якими симптомами можна розпізнати обмороження та як надати першу допомогу.
– Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Тому першими замерзають пальці рук і ніг, а також вуха і ніс – вони найменше захищені, – пишуть медики.
Ступені обмороження:
- перший ступінь – відчуття оніміння, поколювання, печіння. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоний відтінок;
- другий ступінь – поява пухирів з прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях;
- третій ступінь – омертвіння всіх шарів шкіри. Пухирі наповнені кров’яним вмістом;
- четвертий ступінь – некроз шкіри і м’язів.
Перша допомога при обмороженні:
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- знайти тепле приміщення, зняти холодний, вологий одяг і взуття;
- викликати швидку;
- накласти на уражені ділянки чисті, сухі марлеві пов’язки. Але туго бинтувати не слід;
- якщо потерпілий у свідомості, дайте безалкогольні теплі напої;
- накрийте потерпілого покривалом;
- якщо не знаєте, розпитайте, скільки людина була на холоді тощо (повідомте медикам);
- якщо до приїзду медиків потерпілий втратив свідомість і не має ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію.
Що ні в якому разі не можна робити:
- не масажуйте і не розтирайте уражені ділянки, не застосовуйте грілки тощо, щоб зігріти окремі ділянки тіла;
- не відкривайте пухирі, які утворилися на місці обмороження.
Важливо! Якщо ви помітили симптоми обмороження, негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.
Джерело: Ровенська ОДЛ