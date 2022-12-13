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У МОЗ пояснили, хто може безкоштовно обстежитися на МРТ та КТ

13 Грудня 2022, 14:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мрт
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що діагностика та лікування онкологічних хвороб входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними для пацієнтів.

– Такі вартісні методи діагностики, як МРТ та КТ – у пакеті хіміотерапевтичного лікування, – йдеться у повідомленні.

У МОЗ акцентували, що за хіміотерапевтичне лікування дітей та дорослих у стаціонарних та амбулаторних умовах у медзакладах, які підписали відповідні пакети з НСЗУ, пацієнти платити не повинні. Це за них зробить НСЗУ.

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Зазначається, що, приміром, у 2021 році за пакетом хіміотерапевтичного лікування заклади отримали 1,3 млрд грн.

Повідомляється, що хіміотерапевтичне лікування включає всі необхідні інструментальні дослідження пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом, в тому числі:

  • магнітно-резонансна томографія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  • рентгенологічні дослідження, включаючи комп’ютерну томографію (з внутрішньовенним контрастуванням).

МРТ і КТ – безоплатні для пацієнтів з клінічно і морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення. Дізнатися їхній список і розташування у вашому регіоні можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ (16-77).

МОЗ нагадує, що якщо в медустанові у пацієнта вимагають гроші за безоплатні послуги, залишайте скаргу головному лікарю лікарні, а також НСЗУ.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікування раку МОЗ України Онкологія
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