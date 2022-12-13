Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что диагностика и лечение онкологических болезней входят в Программу медицинских гарантий и являются безвозмездными для пациентов.

— Такие стоимостные методы диагностики, как МРТ и КТ – в пакете химиотерапевтического лечения, — говорится в сообщении.

В Минздраве акцентировали, что за химиотерапевтическое лечение детей и взрослых в стационарных и амбулаторных условиях в медучреждениях, подписавших соответствующие пакеты с НСЗУ, пациенты платить не должны. Это за них сделает НСЗУ.

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Отмечается, что, к примеру, в 2021 году по пакету химиотерапевтического лечения заведения получили 1,3 млрд грн.

Сообщается, что химиотерапевтическое лечение включает все необходимые инструментальные исследования пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом, в том числе:

магнитно-резонансная томография (в том числе с внутривенным контрастированием);

рентгенологические исследования, включая компьютерную томографию (с внутривенным контрастированием).

МРТ и КТ – безвозмездные для пациентов с клинически и морфологически установленным диагнозом злокачественного новообразования. Узнать их список и расположение в вашем регионе можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ (16-77).

Минздрав напоминает, что если в медучреждении у пациента требуют деньги за безвозмездные услуги, оставляйте жалобу главному врачу больницы, а также НСЗУ.