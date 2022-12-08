Специалисты-онкологи Первого медицинского объединения Львова выполнили уникальное комбинированное вмешательство, чтобы спасти жизнь мужчины с редкой раковой опухолью.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице Facebook.

— Дмитрию из Кропивницкого всего 26 лет. Он вел здоровый образ жизни, занимался спортом. Но как-то мужчина заметил, что потерял 10 кг. При этом правая сторона его живота асимметрично увеличилась, — пишут медики.

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По их словам, обследование показало феохромоцитому правого надпочечника железы – опухоль клеток мозгового вещества надпочечников, что приводит к избыточной секреции гормонов адреналина и норадреналина.

Это редкое и малоизученное заболевание эндокринной системы, которое встречается от 2 до 8 раз в 100 000 млн населения.

Отмечается, что опухоль диаметром 20 см находилась в центральных отделах забрюшинного пространства живота и уже распространилась на двенадцатиперстную кишку и головку поджелудочной железы, циркулярно охватывала брюшной отдел аорты, а также нижнюю полую и правую почечную вену.

Сообщается, что после мультидисциплинарного консилиума специалисты приняли решение – оперировать в радикальном объеме. Кроме того, врачи заранее обсудили с пациентом и послеоперационный период: из-за полного и вынужденного удаления поджелудочной железы у него разовьется сахарный диабет.

— После десятичасовой операции Дмитрия перевели в реанимацию, где он пробыл сутки. И уже через 10 дней поехал домой, — сообщают медики.

По их словам, вскоре у парня прогнозируемо развился диабет III типа. Но как говорит сам Дмитрий, он чувствует себя хорошо. Поэтому продолжил заниматься спортом. По результатам последних контрольных обследований замечаний к его состоянию у врачей нет.

Отмечается, что Дмитрий еще приезжает на плановые осмотры. Он благодарен врачам, которые дали ему шанс вести привычный для него образ жизни – с пешими прогулками в горы. Во время последнего похода, кстати, он прошел 30 км.

Источник: Первое медобъединение Львова